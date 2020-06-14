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"ДНР" заблокировала КПВВ "Марьинка": люди пять дней пытаются вернуться домой

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
'ДНР' заблокировала КПВВ 'Марьинка'

"ДНР" заблокировала КПВВ "Марьинка"

Террористы "ДНР" уже пятые сутки продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка".

Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Подчеркивается, что пункт пропуска не работает по вине оккупантов.

"Российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон", – сказано в сообщении.

Кроме того, российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блок-постом двух человек в легковом автомобиле, не позволяя им проехать домой. Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную территорию.

Боевики, как отметили в ООС, демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей.

Однако, российские вооруженные формирования все же частично разблокировали гуманитарный коридор с временно оккупированным Луганском. 14 июня линию разграничения там пересекло 180 граждан: 75 в подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении.

"ДНР" заблокировала КПВВ "Марьинка": люди пять дней пытаются вернуться домой

"ДНР" заблокировала КПВВ "Марьинка": люди пять дней пытаются вернуться домой

Как писал OBOZREVATEL, 11 июня через КПВВ "Станица Луганская" украинскими пограничниками было пропущено 5 человек, а через КПВВ "Марьинка" – одно транспортное средство с 2 пассажирами.

Оккупанты, заставив людей ждать несколько часов, без объяснения причин отказали им во въезде. Люди остались ночевать под блокпостом, одной женщине понадобилась помощь медиков.

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