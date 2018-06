Deutsche Welle написала о "гражданской войне" в Украине: МИД отреагировал

Министерство иностранных дел Украины ожидает от немецкого издания Deutsche Welle исправления редакционной статьи, в которой конфликт на востоке Украины назван "гражданской войной".

Соответствующий материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран "нормандского формата".

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине, когда на самом деле это продолжающаяся агрессия России против Украины", – написала в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца, обращаясь к редакции агентства.

Она подчеркнула, что "работа СМИ должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", – добавила дипломат.

Позже редакция Deutsche Welle извинилась формулировку о "гражданской войне" в Украине и исправила текст в материале.

"Мы приносим извинения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - сказано в Twitter DW.

