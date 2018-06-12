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Deutsche Welle написала о "гражданской войне" в Украине: МИД отреагировал

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Министерство иностранных дел Украины ожидает от немецкого издания Deutsche Welle исправления редакционной статьи, в которой конфликт на востоке Украины назван "гражданской войной".

Соответствующий материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран "нормандского формата".

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине, когда на самом деле это продолжающаяся агрессия России против Украины", – написала в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца, обращаясь к редакции агентства.

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Она подчеркнула, что "работа СМИ должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", – добавила дипломат.

Позже редакция Deutsche Welle извинилась формулировку о "гражданской войне" в Украине и исправила текст в материале.

"Мы приносим извинения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - сказано в Twitter DW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская The Times оскандалилась с картой с "российским" Крымом.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Германия
Объект
Министерство иностранных дел Украины
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andrei andrei
andrei andrei
"ранее британская The Times оскандалилась с картой с "российским" Крымом" - ничего не попутали? Таймс назвала вещи своими именами. Оскандалилась, как всегда украина:-) И Дойче Велле совершенно точно определила суть конфликта: как нщн можно назвать конфликт, где граждане одного государства ведут боевые действия друг против друга?
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Костенко Игорь
Костенко Игорь
Очевиднейшая правда - одни жители Украины несогласны с другими а эти другие пришли убивать несогласных. Поддержка з боку России этого факта не может отменить
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