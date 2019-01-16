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Десяток раненых! В ООС сообщили о трагедии на Донбассе

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В среду, 16 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск были ранены 10 украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр Операции на странице в Facebook, в течение суток, в период с 00:00 до 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции ВСУ.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь из ПТРК в районе поселка Троицкое и с автоматических гранатометов вблизи поселка Южное.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военных обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Чермалык и из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пять боевые травмы (акубаротравмы). Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – сказано в сообщении.

Ситуация в зоне ООС

Ситуация в зоне ООС

При этом, несмотря на ухудшение погоды, украинские военные продолжают пристально контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия полного прекращения огня.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 14 января ''Л/ДНР'' напали на ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну наконец то ополчение начало действовать по принципу око за око! На прошлой неделе были ранены 3-ое гражданских (работники "воды Донбасса) на этой десяток " воинов света"
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васильевич василий
васильевич василий
по жабьим лапам
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Афроукраинцы а вот если бы вы соблюдали Минские соглашения и не занимали бы серую зону то вам бы не страшны были бы обстрелы ни с гранатометов ни с крупнокалиберных ни с минометов 82 и 120 …… но кому то надо вас утилизировать вот и гонят вас на убой...…- впрочем не беспокойтесь о раненых безногим Пэтюня подарит мячик а безруким эспандер или приставку сони-2
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CARGO 100
CARGO 100
Ильич Владимир, и диск "караоке" - 200 песен, но все "Ще не вмерла ..."
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