Десятки убитых и раненых: озвучены потери оккупантов на Донбассе в мае

За май 2020 года на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов.

Об этом в Twitter сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), который опубликовал данные о потерях боевиков.

Российские оккупанты на Донбассе

"По подтвержденным данным, потери российско - оккупационных войск в течение мая 2020 года составили: необратимыми (200) – 49 человек; ранеными и травмированными (300) – 94 человека; вооружения и военной техники – 7 единиц", – говорится в сообщении.

#200_бригада

За підтвердженими даними, втрати російсько - окупаційних військ протягом травня 2020 року склали: безповоротними (200) – 49 осіб;

пораненими та травмованими (300) – 94 особи;

озброєння та військової техніки – 7 одиниць.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) June 1, 2020

Напомним, что в мае 2020 года на Донбассе погибли шесть защитников Украины. Самому молодому воину было 24 года, самому старшему – 44.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские военные в зоне ООС на Донбассе уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

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