Главная Новости
1 июня • обновлено в 16:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Десятки убитых и раненых: озвучены потери оккупантов на Донбассе в мае

2.5т
Читать материал на украинском

За май 2020 года на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов.

Об этом в Twitter сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), который опубликовал данные о потерях боевиков.

Российские оккупанты на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе

"По подтвержденным данным, потери российско - оккупационных войск в течение мая 2020 года составили: необратимыми (200) – 49 человек; ранеными и травмированными (300) – 94 человека; вооружения и военной техники – 7 единиц", – говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2020 года на Донбассе погибли шесть защитников Украины. Самому молодому воину было 24 года, самому старшему – 44.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские военные в зоне ООС на Донбассе уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги