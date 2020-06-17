У жертвы проблемы со здоровьем, а полковник пошел на повышение: новые детали секс-скандала в ВСУ

Полковник Вооруженных Сил Украины Виктор Иванив, которого подозревают в сексуальных домогательствах в отношении молодой военнослужащей Валерии Сикал (сейчас Вдовиченко по мужу), до сих пор не наказан. Кроме того, он получил повышение и теперь работает в Министерстве обороны.

Девушка после скандала перевелась в другую часть, а потом и вовсе уволилась из армии. Однако отступать не собирается. Уголовное производство, которое заведено на Иванива, успешно затягивается и может вовсе закрыться.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Вывозил в домик и принуждал к сексуальным отношениям

В начале 2019 года Валерия из военной части А 1358 на Тернопольщине официально выдвинула против своего командира обвинение.

Валерия Сикал обвинила полковника Иванива в домогательствах

Как рассказывала девушка, с конца 2017 года, как только она прибыла в часть, полковник ее преследовал, вывозил в домик в лесу, принуждал ублажать его и друзей.

Затем в приказном порядке вынудил прийти на служебную квартиру, где он отдыхал вместе с проверяющим. Там заявил, что Валерия должна обхаживать их двоих. После того как военнослужащая отказалась выполнять подобные "приказы", командир начал ее угрожать.

Мог схватить, прижать к стенке. А поскольку девушка не сдавалась, то Иванив предупредил, что будет хуже.

Полковник Иванив

У Валерии были проблемы со здоровьем, просила отпустить на прием к врачу. Однако Иванив в отместку не соглашался. За год девушка перенесла две операции на позвоночнике, находилась на уколах, но и в таком случае командир не давал ей разрешения поехать в госпиталь.

Более того, полковник даже не отпустил Валерию на собственную свадьбу. Сначала заявил, что и двух дней хватит на поездку, а затем и вовсе отказал, сославшись на военное положение.

Делал клизмы и снимал на видео

После того, как военнослужащая открыто заявила о домогательствах, то появились и другие женщины-военные, к которым командир приставал.

Но и это еще не все. Также выяснилось, что он издевался и над другими. По словам его бывшего заместителя, подполковника Виктора Мищука, Иванив заставлял медсестру делать клизмы военным, которых подозревал в алкогольном опьянении, снимал на видео, а потом шантажировал.

Валерия Сикал и Виктор Мищук

Также он применял и другие неуставные методы воспитания. Если видел на территории части окурок, то вызывал прапорщика и заставлял две недели носить за спиной огнетушитель.

Дело затягивает прокуратура

Валерия написала заявление в полицию еще в январе 2019 года, однако расследование до сих пор не закончено.

Мало того, по словам адвоката Валерии Анны Брицкой, дело специально затягивается. "Поскольку в ближайшее время истекают сроки предъявления обвинения Иваниву. Полтора года не может закончиться расследование. Прокуратура не хочет его закрывать, но в то же время создает условия для его неэффективного расследования", – говорит Брицкая.

В октябре прошлого года следственное управление Национальной полиции Хмельницкой области направило прокурору военной прокуратуры Ривненского гарнизона материалы дела и подозрение командиру части.

Валерия Сикал

Однако в прокуратуре через месяц заявили, что подозрение преждевременно. Поскольку следствие не собрало доказательства и не провело ряд действий. При этом адвокат утверждает, что все это уже было в деле.

Такая же ситуация произошла в марте 2020 года при повторном направлении подозрения в эту же прокуратуру. Дело продержали два месяца. И вернули с замечаниями, которые никак не касаются производства или дублируют уже проведенную следователями работу.

Сам Иванив еще полтора года назад подал на Валерию иск в суд о защите чести и достоинства. Но вышла неувязочка – за все это время так и не началось рассмотрение.

"Сторона полковника как-то предлагала девушке, чтобы она отказалась от уголовного дела, а они заберут иск о чести и достоинстве. Но Валерия на это не пошла и намерена отстаивать себя до конца. Я горжусь тем, что мне выпало работать с ней, единственной военнослужащей, которая публично заявила о домогательствах в армии, нашла в себе силы и смелость и не отступает", – говорит Брицкая.

Валерия Сикал

Полковника повысили, военнослужащая уволилась

Иванив от работы не отстранен. Он уже осел в Киеве, работает в Министерстве обороны и сейчас разъезжает по Украине и проверяет военные части.

Сикал после скандала перешла в другую часть, но затем вынуждена была уволиться по состоянию здоровья. "У Валерии серьезные проблемы со спиной, поскольку Иванив не отпускал ее на лечение в госпиталь и вместо этого отправлял на тяжелые работы", – говорит адвокат.