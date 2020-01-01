"Внедряете методы ФСБ?" Подозреваемый в убийстве Шеремета эмоционально обратился к Зеленскому

Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапку.
Соответствующий текст в среду, 1 декабря, появился на странице Free Riff в Facebook. Мужчина утверждает: представители власти знают, что он якобы безосновательно подозревается "в этом ужасном деле".
"Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения касательно нас", – обратился Riffmaster, имея ввиду других подозреваемых в убийстве.
Андрей Антоненко
"Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?" – продолжил он.
Он также назвал расследование позорным и заявил, что это дело "ничем не отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковала ФСБ".
Как писал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.
Антоненко отказался давать показания по делу убийства журналиста.
Недавно следователи нашли новые доказательства против Антоненко.
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