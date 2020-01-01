"Внедряете методы ФСБ?" Подозреваемый в убийстве Шеремета эмоционально обратился к Зеленскому

Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапку.

Соответствующий текст в среду, 1 декабря, появился на странице Free Riff в Facebook. Мужчина утверждает: представители власти знают, что он якобы безосновательно подозревается "в этом ужасном деле".

"Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения касательно нас", – обратился Riffmaster, имея ввиду других подозреваемых в убийстве.

Андрей Антоненко

"Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?" – продолжил он.

Он также назвал расследование позорным и заявил, что это дело "ничем не отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковала ФСБ".

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!