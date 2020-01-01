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1 января • обновлено в 23:44
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"Внедряете методы ФСБ?" Подозреваемый в убийстве Шеремета эмоционально обратился к Зеленскому

2.3т
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Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапку.

Соответствующий текст в среду, 1 декабря, появился на странице Free Riff в Facebook. Мужчина утверждает: представители власти знают, что он якобы безосновательно подозревается "в этом ужасном деле".

"Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения касательно нас", – обратился Riffmaster, имея ввиду других подозреваемых в убийстве.

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Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

"Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?" – продолжил он.

Он также назвал расследование позорным и заявил, что это дело "ничем не отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковала ФСБ".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Руслан Рябошапка Александр Аваков Владимир Зеленский Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Пусть 2020 год станет годом опущения нациков!__ С Наступившим!!!!!!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
УБИЙЦА-НАЦИСТ антоненко впал в истерику..
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