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Дело Мартыненко: Сытник заявил о давлении 18 нардепов и трех министров на суд

1.2т Читать материал на украинском

На судебном заседании по избранию меры пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "давление на судью".

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в эфире "Украинского радио".

"Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью", – сказал он.

Николай Мартыненко

Николай Мартыненко

"Радио Свобода"

По словам Сытника, в таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие.

Также глава НАБУ отметил, что по делам НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

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"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском суде Киева обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.

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Персоны
Николай Мартыненко Артем Сытник
Место
Украина
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Алапаев Константин
Алапаев Константин
та это конвульсии сытника. ему нужно показать, что он важен и нужен для ЗЕ, поэтому и парится. дело старое, ему года 2-3, а они за старое взялись, видимо сытник очень хочет прогнуться и остаться при власти
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Надавили на туза?
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Семиноженко Евгений
Семиноженко Евгений
Ця справа надто політизована, про що свідчить дивна поведінка САП і Бюро. Саме тому тягнули час і хотіли аргументи захисту нівелювати
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