Дело Мартыненко: Сытник заявил о давлении 18 нардепов и трех министров на суд

На судебном заседании по избранию меры пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "давление на судью".

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в эфире "Украинского радио".

"Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью", – сказал он.

Николай Мартыненко "Радио Свобода"

По словам Сытника, в таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие.

Также глава НАБУ отметил, что по делам НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском суде Киева обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.

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