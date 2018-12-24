Дело Хизб ут-Тахрир: оккупанты вынесли громкий приговор 4-м крымским татарам 

Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) вынес приговор фигурантам "бахчисарайского дела".

Четырех крымских татар обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, передает "Громадське".

В частности, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, еще троих - Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима.

На заседании суда присутствовала мать Меметова. Она отметила, что ее сына несправедливо оклеветали. "Мой народ никогда не был террористом", - сказала она.

Рустем Альмитаров "Радио Свобода"

Жена Абсеитова также не согласна с приговором ее мужу. "Они вынесли этот приговор себе", - сказала она.

Энвер Мамутов "Радио Свобода"

Жена Мамутова назвала обвинения полной ложью: "Наши мужчины не террористы. Это преследование за инакомыслие. Если человек думает не так, как от него требуют, от нее избавляются, обвиняя в терроризме".

Зеври Абсеитов "Радио Свобода"

Ремзи Меметов "Радио Свобода"

21 декабря все фигуранты дела выступили с последним словом в суде - никто не признал своей вины и назвал обвинения политически мотивированным.

"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2016 года в Крыму задержали четверых крымских татар, обвиняемых в связях с организацией. 27 мая их отвезли в Ростов-на-Дону.