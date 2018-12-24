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Дело Хизб ут-Тахрир: оккупанты вынесли громкий приговор 4-м крымским татарам 

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Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) вынес приговор фигурантам "бахчисарайского дела".

Четырех крымских татар обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, передает "Громадське".

В частности, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, еще троих - Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима.

На заседании суда присутствовала мать Меметова. Она отметила, что ее сына несправедливо оклеветали. "Мой народ никогда не был террористом", - сказала она.

Рустем Альмитаров

Рустем Альмитаров

"Радио Свобода"

Жена Абсеитова также не согласна с приговором ее мужу. "Они вынесли этот приговор себе", - сказала она.

Энвер Мамутов

Энвер Мамутов

"Радио Свобода"

Жена Мамутова назвала обвинения полной ложью: "Наши мужчины не террористы. Это преследование за инакомыслие. Если человек думает не так, как от него требуют, от нее избавляются, обвиняя в терроризме".

Зеври Абсеитов

Зеври Абсеитов

"Радио Свобода"

Ремзи Меметов

Ремзи Меметов

"Радио Свобода"

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21 декабря все фигуранты дела выступили с последним словом в суде - никто не признал своей вины и назвал обвинения политически мотивированным.

"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2016 года в Крыму задержали четверых крымских татар, обвиняемых в связях с организацией. 27 мая их отвезли в Ростов-на-Дону.

Читайте все новости по теме "Нарушение прав человека в Крыму" на OBOZREVATEL.

Темы
Нарушение прав человека в КрымуНарушение прав человека в России
Место
Россия
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Хизб ут-Тахрир запрещен в Германии. Из-за одобрения насилия в политических целях и подрыва конституционного строя. Всех немцев - на Миротворец?
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Савченко Александр
Савченко Александр
" "Мой народ никогда не был террористом", - сказала она." Интересно, за что их выселили ? За пособничество гитлеровцам, правда, вислоухие ? А где лечились чеченские террористы ? на Украине , однако. Кто их принимал в Крыму ? Братья - мусульмане. А ведь они были сепарами. Или сепары в России - не считается, вислоухие ? А в Крыму нормальные татары живут и уезжать к "меджлису" не собираются. Наверное они предатели Украины, как финны ?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пока в России их сажают, в Херсоне и Одессе они устраивают марши с чёрными флагами и криками Аллах Акбар. Назло москалям.
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