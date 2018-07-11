Дело Добкина: юрист объяснила, что ждет нардепа

Уголовное дело в отношении народного депутата Украины, экс-мэра Харькова Михаила Добкина может развалиться в суде.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV юрист, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук.

Эксперт прокомментировала заявление Генпрокуратуры о завершении расследования дела Добкина.

"В прошлом году народный депутат Добкин по представлению генерального прокурора был лишен депутатской неприкосновенности… Прошел год, и за этот год могли предъявить соответствующее подозрение в совершении преступления и обосновать надлежащим образом. Но ничего сделано не было", - заявила Ставнийчук.

По мнению юриста, "мало оснований говорить о том, что дело дойдет до суда".

"Сейчас с делом - 45 томов - будут знакомиться сам Добкин и его адвокаты. Для меня абсолютно очевидно, что дело, если дойдет до суда, будет иметь все основания рассыпаться в суде", - уверена она.

"Речь идет о мэре города, а статья, которая ему инкриминируется - пособничество. Кто-то совершил преступление, а Добкин якобы ему помогал. Как правило, мэр подписывает соответствующие распоряжения по результатам голосования коллегиальных органов, городского совета. Если говорить серьезно - перспектив почти ноль. Но оснований для политических разговоров и пиара руководителей правоохранительной системы будет много", - отметила Ставнийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля 2017 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

Генпрокуратура вручила депутату подозрение в совершении преступлений по статьям мошенничество и превышение служебных полномочий. В частности, его подозревали в злоупотреблении служебным положением и содействии земельным махинациям в Харькове.

Печерский райсуд Киева постановил взять Добкина под стражу, но нардеп вышел под залог в размере 50 млн гривен.

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