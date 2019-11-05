Главная Новости
5 ноября • обновлено в 22:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Бракованные бронежилеты для ВСУ за 100 млн грн: объявлено подозрение 5 чиновникам Минобороны

1.6т Читать материал на украинском

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении пяти чиновникам Министерства обороны, которых подозревают в причастности к закупке 11 тысяч бракованных бронежилетов.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ. Речь идет о нанесении государству ущерба почти на 100 млн грн.

"По мнению следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МИД-1-4" в количестве 11 000 на общую сумму около 100 млн грн. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Новости
"Работа парализована!" ВСУ отреагировали на скандал с испорченными бронежилетами

Чиновникам Минобороны объявили подозрения по делу бронежилетов

Чиновникам Минобороны объявили подозрения по делу бронежилетов

ua.news

Информацию подтвердили на брифинге директор ГБР Роман Труба, а также представитель Генинспекции ГПУ Николай Середа.

"Проведя соответствующую баллистическую экспертизу, мы обнаружили, что те бронежилеты, которые были поставлены, на 70% пробиваются. Было принято решение об объявлении подозрения лицам к этому причастным. В частности, это генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко и его подчиненные", – рассказал Середа.

Труба добавил, что речь идет только о начале объявления подозрений. "Это все чиновники Министерства обороны Украины. Это руководитель Главного управления. Это два его заместителя и два начальника отдела. Досудебное расследование по этому производству еще продолжается", – пояснил он.

Роман Труба рассказал о бракованных бронежилетах для ВСУ

Роман Труба рассказал о бракованных бронежилетах для ВСУ

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений во время закупки бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.

При этом Роман Труба заявил, что никаких претензий к якобы бракованным, по информации ГБР, бронежилетам прошлых лет выпуска нет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Офис генерального прокурора Украины Вооруженные силы Украины Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
8
Смешно
2
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения