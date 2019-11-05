Бракованные бронежилеты для ВСУ за 100 млн грн: объявлено подозрение 5 чиновникам Минобороны

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении пяти чиновникам Министерства обороны, которых подозревают в причастности к закупке 11 тысяч бракованных бронежилетов.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ. Речь идет о нанесении государству ущерба почти на 100 млн грн.

"По мнению следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МИД-1-4" в количестве 11 000 на общую сумму около 100 млн грн. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Чиновникам Минобороны объявили подозрения по делу бронежилетов ua.news

Информацию подтвердили на брифинге директор ГБР Роман Труба, а также представитель Генинспекции ГПУ Николай Середа.

"Проведя соответствующую баллистическую экспертизу, мы обнаружили, что те бронежилеты, которые были поставлены, на 70% пробиваются. Было принято решение об объявлении подозрения лицам к этому причастным. В частности, это генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко и его подчиненные", – рассказал Середа.

Труба добавил, что речь идет только о начале объявления подозрений. "Это все чиновники Министерства обороны Украины. Это руководитель Главного управления. Это два его заместителя и два начальника отдела. Досудебное расследование по этому производству еще продолжается", – пояснил он.

Роман Труба рассказал о бракованных бронежилетах для ВСУ ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений во время закупки бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.

При этом Роман Труба заявил, что никаких претензий к якобы бракованным, по информации ГБР, бронежилетам прошлых лет выпуска нет.

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