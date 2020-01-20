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20 января • обновлено в 23:21
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Дело Майдана развалится? Юрист объяснила, чем чревата выдача "беркутовцев"

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Нынешние власти Украины рискуют окончательно "похоронить" дела Майдана, предупредила депутат Верховной Рады VIII созыва, адвокат Елена Сотник.

"Я считаю, что действующая власть двигается в направлении того, чтобы дела Майдана никогда не были доведены до конца", – заявила Сотник в эфире ObozTV.

Тревожным сигналом, по ее мнению, стало освобождение экс-бойцов спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в убийстве 48 активистов Евромайдана в 2014 году. Бывшие силовики были переданы т.н. "Л/ДНР" в рамках обмена пленными с Россией.

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Как объяснила юрист (в прошлом – член группы адвокатов семей "Небесной Сотни"), Украина уже не сможет судить экс-беркутовцев заочно.

"Нет никаких оправданий передавать этих людей без вынесения приговоров", – отметила она.

"Нормы в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе не позволяют вынести заочное решение по этим людям. Т.е. чистой воды обман, что по ним будут вынесены заочные решения. При действующем Уголовно-процессуальном кодексе это невозможно", – подчеркнула Сотник.

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По ее словам, ранее дела Майдана стопорились, в частности, из-за "серьезных проблем с судами".

"Я лично видела дела, которые чисто технически – по разным процессуальным причинам, в том числе из-за того, что не пришел прокурор или адвокат – переносились на несколько месяцев… Люди часто приезжали из других городов, тратили свои средства, чтобы присутствовать на заседаниях, а судья мог перенести, потому что кто-то не явился… Не уважая людей, которые пришли, не принимая во внимание их интересы", – рассказала экс-нардеп.

Кроме того, добавила Сотник, была проблема с качеством материалов, которые передавались в суд, а также с нехваткой прокуроров.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР". Домой вернулись 76 украинцев, в ответ Киев передал террористам 124 заключенных, среди которых – пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле Евромайдана в 2014 году.

  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что его приоритетом было "вернуть живых" и пообещал завершить расследование дела о расстрелах на Майдане.

  • Государственное бюро расследований (ГБР) назначило главного следователя по "делам Майдана" – Александра Буряка, а также сформировало подразделение, которое займется преступлениями режима Виктора Януковича во время Революции Достоинства.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Расстрелы на Майдане Обмен пленными Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Елена Сотник
Место
Украина
Теги
Беркут Майдан Государственное Бюро Расследований
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Нажаль новообраний гідрант конституції України і його оточення не проукраїнські, а це зрада,біда і небезпека для України, патріотів і українців в цілому...
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