Дело Майдана развалится? Юрист объяснила, чем чревата выдача "беркутовцев"

Нынешние власти Украины рискуют окончательно "похоронить" дела Майдана, предупредила депутат Верховной Рады VIII созыва, адвокат Елена Сотник.

"Я считаю, что действующая власть двигается в направлении того, чтобы дела Майдана никогда не были доведены до конца", – заявила Сотник в эфире ObozTV.

Тревожным сигналом, по ее мнению, стало освобождение экс-бойцов спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в убийстве 48 активистов Евромайдана в 2014 году. Бывшие силовики были переданы т.н. "Л/ДНР" в рамках обмена пленными с Россией.

Как объяснила юрист (в прошлом – член группы адвокатов семей "Небесной Сотни"), Украина уже не сможет судить экс-беркутовцев заочно.

"Нет никаких оправданий передавать этих людей без вынесения приговоров", – отметила она.

"Нормы в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе не позволяют вынести заочное решение по этим людям. Т.е. чистой воды обман, что по ним будут вынесены заочные решения. При действующем Уголовно-процессуальном кодексе это невозможно", – подчеркнула Сотник.

По ее словам, ранее дела Майдана стопорились, в частности, из-за "серьезных проблем с судами".

"Я лично видела дела, которые чисто технически – по разным процессуальным причинам, в том числе из-за того, что не пришел прокурор или адвокат – переносились на несколько месяцев… Люди часто приезжали из других городов, тратили свои средства, чтобы присутствовать на заседаниях, а судья мог перенести, потому что кто-то не явился… Не уважая людей, которые пришли, не принимая во внимание их интересы", – рассказала экс-нардеп.

Кроме того, добавила Сотник, была проблема с качеством материалов, которые передавались в суд, а также с нехваткой прокуроров.

Еще осенью 2019 года активисты и семьи погибших потребовали от Зеленского не допустить остановки расследования дел Майдана censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР". Домой вернулись 76 украинцев, в ответ Киев передал террористам 124 заключенных, среди которых – пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле Евромайдана в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что его приоритетом было "вернуть живых" и пообещал завершить расследование дела о расстрелах на Майдане.

Государственное бюро расследований (ГБР) назначило главного следователя по "делам Майдана" – Александра Буряка, а также сформировало подразделение, которое займется преступлениями режима Виктора Януковича во время Революции Достоинства.

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