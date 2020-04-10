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10 апреля • обновлено в 12:37
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ДБР сообщило Черновол о подозрении в убийстве: что известно

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Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновил о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", – сказано в сообщении.

В бюро сообщили, что 18 февраля 2014 Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева, в которой располагался офис одной из политических партий.

"В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", –отметили в сообщении.

Также в ГБР рассказали, что провели обыски в доме екс-депутата, во время которого изъяли вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

ДБР сообщило Черновол о подозрении в убийстве

ДБР сообщило Черновол о подозрении в убийстве

Прямий

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Автор
Ирина Кулинич
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Khui Andjei
Khui Andjei
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