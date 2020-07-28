Данилов – о перемирии: мы дали России шанс мирно уйти из Украины до 9 декабря

Перемирие на Донбассе реализуется в рамках одного из сценариев, утвержденных СНБО в декабре 2019 года перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Зимой Украина может перейти к другому варианту развития событий.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", отметив, что всего было подготовлено пять сценариев.

"Сейчас мы работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", – сказал он.

Данилов также напомнил, что тогда Зеленский "взял год для того, чтобы решить ситуацию".

"Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти с нашей страны", – заявил он, добавив, что Украина "готова к любому сценарию".

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