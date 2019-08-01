"Дадут по зубам": Тука жестко предупредил террористов "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе продолжают игнорировать режим тишины. Бойцы Вооруженных сил Украины не отвечают на обстрелы, но их терпение может лопнуть в любой момент.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя очередное перемирие на Донбассе.

"Режим тишины уже не соблюдается. Сегодня было зафиксировано более 30 обстрелов", – отметил Тука.

По его словам, в районе разведения войск возле Станицы Луганской действительно поддерживается режим тишины, но вдоль всей линии разграничения договоренности в очередной раз брутально нарушаются.

"Давайте разделять общий термин линия разграничения и непосредственно участок возле Станицы Луганской. Если говорить обо всей линии разграничения, у меня нет никаких сомнений в том, что терпение наших защитников наконец лопнет, и они дадут по зубам", – подчеркнул замминистра.

"У меня никаких сомнений в этом нет, это бывало неоднократно. Просто гибнуть под обстрелами не отвечая – это за пределами здравого смысла. В любой момент это может произойти. Не знаю, найдется ли в Украине человек в здравом уме, который будет осуждать наших военнослужащих", – добавил он.

topwar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля на Донбассе началось "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

применение любого вида огня, включая снайперский;

наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Однако террористы, несмотря на договоренности, не прекратили обстрелы.

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