''Отсадили от других детей'': в украинской школе разгорелся новый скандал с унижением из-за поборов

В школе №6 города Стрый Львовской области возник конфликт из-за поборов - 4-классницу Богдану посадили отдельно от других детей. Одноклассники были вынуждены сидеть к ней спиной или боком.

Как рассказала OBOZREVATEL мама Мария Лабусевич, так учительница мстит за то, что они не захотели покупать у нее дополнительные тетради и учебник для занятий. Правда, у школы другая версия конфликта. Подробнее - в материале.

"Ребенок чувствует себя изгоем"

"Хотя директор школы нам говорила, что мы не обязаны покупать дополнительный материал, все равно учительница вновь закупила на этот год тетради по всем предметам и учебник за свои деньги. И мы снова должны их выкупать у нее. Мы не захотели. И вот теперь ребенок страдает", - отметила в беседе с OBOZREVATEL Мария Лабусевич.

Женщина воспитывает троих детей одна, с мужем в разводе. Один из ее детей - малыш с ограниченными возможностями. А Богдана, по словам мамы, часто болеет и пропускает школу.

Парта Богданы стоит отдельно от парт других детей Facebook БАТЬКИ SOS

"Я в школу на собрания со 2 класса не хожу, потому что все сводится только к сбору денег. Я и не знала, что они приняли решение для 4 класса купить дополнительные учебник и тетради. Учительница сказала, что купила их за свои деньги, поэтому мы должны были их ей отдать. Я одна мама, у меня трое детей, один сын - инвалид. Хотя в этой школе нам всегда шли навстречу", - пояснила мама.

В результате тетради Богдане отсканировали, и теперь у нее есть листочки. А учебником на уроке делились одноклассники, мальчики, которые сидели с ней рядом.

"Но учительница решила посадить Богдану одну посреди класса. Так, что никто рядом с ней не сидит. Ребенок шел со школы и плакал, потому что дочь чувствует себя изгоем в классе. Мы с бабушкой даже для нее сказку придумали, что мол, она королева, а это ее королевство. Чтобы хоть как-то ее успокоить... Она очень болезненно все воспринимает. Учительница может крикнуть в классе, а ей уже снятся кошмары. Ребенок не хочет ходить в школу, плачет. От всех школьных концертов, выступлений ее отодвинули, хотя Богдана и в музыкальную школу ходит, и на шахматы, и танцует", - говорит Марина.

К тому же, Богдана – левша. И по словам мамы, на новом месте ей свет падает с другой стороны.

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Мать не хочет водить ребенка в школу?

А вот в школе другая версия конфликта. Там считают, что родные Богданы просто не хотят водить ребенка в школу и даже якобы настаивали на домашнем обучении. Но в учебном заведении – против этого.

"За первую четверть Богдана была в школе только девять раз. За пять дней мама справку принесла, а остальные дни? Мы просили, чтобы девочка хотя бы приходила на контрольные. Но они хотят, чтобы она не ходила, а ей ставили бы оценки. Но так ведь не бывает", - пояснила OBOZREVATEL директор школы Лидия Стасенко.

В школе уверяют, что предлагали Богдане перейти на индивидуальный график, раз мама и бабушка не хотят ее водить, опасаясь, что она заболеет и принесет в дом вирус. "Бабушка пришла и зачитывала нам закон о домашнем образовании. Но родители девочки не смогут обеспечить ей домашнее обучение", - считает директор.

Хотя мама уверяет в обратном. По ее словам, они в прошлом году настаивали на индивидуальном графике обучения для ребенка, потому что она часто болеет. А в школе сказали, что такого у них в городе нет.

Что касается места Богданы в классе, как утверждает директор, классный руководитель решила переставить парту, потому что в классе было холодно. Мол, она боялась, что девочку продует. "У нас нет отопления, только печь. В классе 18-19 градусов. Учитель опасалась, что девочку продует, поэтому переставила ее парту. Хотя бабушка Богданы настаивала, чтобы она сидела именно за этой партой и именно в одном месте", - подытожила Лидия Стасенко.