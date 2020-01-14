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14 января • обновлено в 09:17
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Что происходит в затопленном Ocean Plaza: свежие данные

1.6т
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В киевском ТРЦ Ocean Plaza, где вечером 13 января из-за порыва вблизи теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды, а также подтопление первого этажа и подвального помещения, вода уже сошла самотеком.

Так, по состоянию на утро 14 января подтоплений внутри здания нет. Информацию о ЧП в Голосеевском районе по ул. Антоновича вблизи ТРЦ сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Отмечается, что работу торгового центра временно приостановлено.

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza

"Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети", – говорится в сообщении.

К ликвидации аварии от ГосЧС привлекли 10 специалистов личного состава и три единицы техники.

Также в ведомстве добавили, что во время ЧП их сотрудники спасли 13 человек: четырех из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, трое из рядом стоящего троллейбуса, а также шесть – с первого этажа ТРЦ.

В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
ГосЧС расследование авария потоп
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