Что происходит в затопленном Ocean Plaza: свежие данные

В киевском ТРЦ Ocean Plaza, где вечером 13 января из-за порыва вблизи теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды, а также подтопление первого этажа и подвального помещения, вода уже сошла самотеком.

Так, по состоянию на утро 14 января подтоплений внутри здания нет. Информацию о ЧП в Голосеевском районе по ул. Антоновича вблизи ТРЦ сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Отмечается, что работу торгового центра временно приостановлено.

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza

"Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети", – говорится в сообщении.

К ликвидации аварии от ГосЧС привлекли 10 специалистов личного состава и три единицы техники.

Также в ведомстве добавили, что во время ЧП их сотрудники спасли 13 человек: четырех из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, трое из рядом стоящего троллейбуса, а также шесть – с первого этажа ТРЦ.

В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

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