Выяснились новые детали о погибшем на Донбассе украинском герое: побратимы пообещали отомстить

20 апреля 2020 года в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, лейтенант Андрей Шинкарук.

Об обстоятельствах гибели офицера OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе бригады. "Противник открыл обстрел по нашим позициям вблизи Марьинки из противотанкового гранатомета. Андрей перемещался, проверял свои позиции, когда неподалеку упал снаряд. Осколками ему сильно посекло правую сторону. Там множественные осколочные ранения. Их очень много было, они оказались несовместимы с жизнью . Андрей Шинкарук погиб на месте", – сообщила пресс-офицер 28-й ОМБр Алина Демченко.

Андрей Шинкарук Facebook Павла Ткачука

Facebook 28-й ОМБр

Еще двое военнослужащих во время того обстрела получили ранения.

Андрей Шинкарук родился 16 июля 1991 года в Любомле Волынской области. На войне – с 2014-го, защищать Украину начинал в составе 1-го ОМПБ "Волынь".

Первое образование Андрей Шинкарук, судя по информации в его профиле на Facebook, получил в Национальном транспортном университете в Киеве. Но впоследствии он решил строить карьеру военного. Летом 2019 года Андрей Шинкарук окончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного по специализации "Управление действиями подразделений механизированных войск".

Facebook Сергея Сердюка

После выпуска молодой офицер служил в составе 28-й ОМБр в должности командира мотострелкового взвода – с июня 2019 года.

"Он выучился на офицера и пришел к нам командиром взвода. Планировал связать свою жизнь с армией. Личный состав, его подчиненные говорят, что Андрей был хорошим командиром, слышал, понимал людей. Очень тепло о нем отзываются. Он пользовался авторитетом среди военнослужащих", – говорят в бригаде.

Facebook Сергея Сердюка

"Он был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером", – вспоминает начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Facebook Сергея Сердюка

Павшему воину было 28 лет. Он не успел создать семью.

В бригаде обещают: о погибшем собрата не забудут, а за его смерть – отомстят.

Похоронят павшего воина в родном городе – предварительно, 23 апреля. Пока тело еще не передали на родину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля в ходе учений в Донецкой области вследствие разрыва миномета погиб 24-летний воин 3-го полка спецназначения ССО Игорь Вивчаренко. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

В апреле также погибли два воина 93-й ОМБр: 49-летний механик-водитель Алексей Куприков (убит 9 апреля) и 32-летний наводчик Леонид Скакуненко (погиб 12 апреля). Последний до своего 33-летия не дожил всего 10 дней.

В марте же на Донбассе погибли погибли 13 воинов.

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