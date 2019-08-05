C пулеметом за спиной: террористы засветились на блокпосту под Станицей Луганской

В зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист, основатель InformNapalm Роман Бурко. Кроме того, в качестве доказательства он опубликовал фото с боевиками.

"5 августа в Станице на блокпосту у моста сидят боевики, которым палец в рот не клади. Наверное, на продуктах местных жителей распух тот винни пух. На столе лежит карта разминирований. Напомню, что по договоренностям о разведении сил этого блокпоста не должно там быть, но боевики продолжают играть в ролевые игры и изображать из себя самопровозглашенное "СЦКК", пряча за сеткой пулемет ДШК", – пишет он.

Блокпост террористов под Станицей Луганской Facebook Романа Бурко

Он уточнил, что на блокпосту оккупантов есть оружие, а также постоянно находятся кремлевские пропагандисты. "Такие "мирные планы" навязали различные *андоны", – эмоционально добавил Бурко.

В комментариях под его постом украинцы жестко высказались о нарушениях со стороны террористов и выразили мнение о том, что украинским защитниками нужно радикально с ними бороться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут войска.

Для пересекающих линию разграничения местных жителей запустили бесплатный автобус к мосту, за что они выразили благодарность Украине.

24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области.

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