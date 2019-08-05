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C пулеметом за спиной: террористы засветились на блокпосту под Станицей Луганской

1.1т Читать материал на украинском

В зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист, основатель InformNapalm Роман Бурко. Кроме того, в качестве доказательства он опубликовал фото с боевиками.

"5 августа в Станице на блокпосту у моста сидят боевики, которым палец в рот не клади. Наверное, на продуктах местных жителей распух тот винни пух. На столе лежит карта разминирований. Напомню, что по договоренностям о разведении сил этого блокпоста не должно там быть, но боевики продолжают играть в ролевые игры и изображать из себя самопровозглашенное "СЦКК", пряча за сеткой пулемет ДШК", – пишет он.

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Блокпост террористов под Станицей Луганской

Блокпост террористов под Станицей Луганской

Facebook Романа Бурко

Он уточнил, что на блокпосту оккупантов есть оружие, а также постоянно находятся кремлевские пропагандисты. "Такие "мирные планы" навязали различные *андоны", – эмоционально добавил Бурко.

В комментариях под его постом украинцы жестко высказались о нарушениях со стороны террористов и выразили мнение о том, что украинским защитниками нужно радикально с ними бороться.

C пулеметом за спиной: террористы засветились на блокпосту под Станицей Луганской

C пулеметом за спиной: террористы засветились на блокпосту под Станицей Луганской

C пулеметом за спиной: террористы засветились на блокпосту под Станицей Луганской

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

  • Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут войска.

  • Для пересекающих линию разграничения местных жителей запустили бесплатный автобус к мосту, за что они выразили благодарность Украине.

  • 24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Роман Бурко
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
жабьи стрыбки, а нас за що, да?)
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