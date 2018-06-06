"Был приказ": боец АТО рассказал, почему Гиркину позволили войти в Донецк

После того, как террористы под предводительством россиянина Игоря Стрелкова-Гиркина бежали из Славянска, их можно было уничтожить.

Силы АТО не смогли ничего сделать из-за запрета открывать огонь, рассказал в интервью OBOZREVATEL боец батальона Кульчицкого Сергей Ткаченко.

"Мы должны были обеспечивать контроль дороги. И когда со Славянска начали выходить колонны с боевиками, мы должны были их задерживать, по идее. Но был приказ: перемирие. Не стрелять. И колонны спокойно вышли", - отметил Ткаченко.

По словам бойца, определенные попытки остановить противника отдельные подразделения таки предпринимали.

livejournal Злого одессита

Часть техники убегающих из Славянска террористов силы АТО таки уничтожили. 5 июля 2014 года livejournal Злого одессита

"Лишь одну из колон противника обстреляли тогда. Видимо, кто-то не услышал приказа. Или не послушал. Все остальные вышли. Часть отправилась в Донецк. Часть – в Луганск", - добавил он.

Боец батальона Кульчицкого вспоминает: местное население тогда активно помогало украинской армии с информацией о перемещениях и местонахождении террористов.

"Они выходили в течение недели. Это же не были классические колонны. К нам приезжали местные таксисты, говорили: ребята, там и там… Но что мы могли сделать? Наша задача была контролировать эту конкретную дорогу – мы и контролировали. И по этой дороге действительно никто не шел", - сообщил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, после старта ООС украинские военные начали регулярно сообщать о потерях противника. В частности, на днях они заявили о ликвидации снайпера террористов.