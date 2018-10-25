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Бусы за 400 евро: скандальный украинский политолог рассказал о своем гардеробе в Москве

5.1тЧитать материал на украинском

Украинский эксперт-политолог Вадим Карасёв рассказал российским блогерам о стоимости своего повседневного "лука".

Соответствующее видео опубликовано на странице "Баба і кіт" в Facebook. Отмечается, что записано оно в Москве.

По словам Карасёва, общая стоимость его одежды (не считая подаренных часов и сумки) - более 1,5 тысячи евро (около 49 тысяч гривен).

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Вадим Карасёв

Вадим Карасёв

Скрин видео

Он рассказал, что его куртка британского бренда JW Anderson "стоит недорого - 600-700 евро". Футболка от Giorgio Armani "очень древняя" и когда-то была куплена за 30 евро, джинсы Kenzo примерно за 100 евро.

Что касается аксессуаров, то бусы с черепом стоят около 400 евро, очки - 200 евро. Обут Карасёв в кеды Prada за 100 евро.

На вопрос, чем же нужно заниматься, чтобы так одеваться, он сказал: "Любите рок-музыку и работайте над собой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карасев в эфире программы на пропагандистском телеканале "Россия 24" вывел одного из гостей из себя, спровоцировав скандал.

Персона
Вадим Карасев
Место
РоссияМосква
Объект
Украина
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Натанов Иван
Натанов Иван
это не карасев, это лицо украины, а оно на быдло похоже. старому ослу уже лет...... а он в кедах.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Один из не многих, гостей из Укромира, с мозгами ...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Дёшево одет как то по российским меркам особенно для Москвы
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