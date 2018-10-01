''Будем закапывать'': известный активист заявил об угрозах от одиозного Кивы

Скандальный глава Социалистической партии Украины и экс-советник главы МВД Илья Кива угрожал одесскому активисту, экс-главе областного отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко, обещая убить и "закопать его в землю".

Об этом заявил сам Стерненко, опубликовав соответствующий пост в Facebook. Он сообщил, что это произошло в понедельник, 1 октября.

"Я был в ГСУ Нацполиции в Киеве, в кабинете 647, где знакомился с материалами производств по первому и второму нападениях на меня. Когда уже заканчивал, примерно в 16:45, открылись двери, и в кабинет, где был я и двое следователей, вошел Илья Кива в сопровождении неизвестного мне человека, вероятно сотрудника МВД. С его поведения было заметно, что со следователями они знакомы", - написал активист, уточнив, что Кива пришел на допрос в уголовном производстве.

Сергей Стерненко

После того, как экс-советник главы МВД узнал Стерненко, в адрес активиста посыпалось множество угроз.

"Если бы против меня прислали "правильных людей", то меня точно убили. Также сказал, что он воевал, и скоро будет в стране наводить порядок. И добавил "вы, активисты, жить не даете никому. Мы вас, активистов, в землю будем закапывать", - процитировал Киву Стерненко.

Отмечается, что люди, которые сидели в кабинете, не отреагировали на такое поведение.

"Мужчина, сопровождавший Илью, обратился ко мне и посоветовал "с**батьса отсюда побыстрее". После этого следователь, опять не сказав ни слова, вывел меня из кабинета", - поведал Стерненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нападения на Стерненко 25 мая активист убил одного из двух нападавших, заявив, что применил самооборону.

26 мая Стерненко неожиданно выгнали из Одесской городской больницы №1, несмотря на плохое самочувствие. В этот же день полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на активиста.

Это уже не первый факт нападения на Стерненко с начала 2018 года. OBOZREVATEL вспомнил все известные случаи.