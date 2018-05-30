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"Будь я проклят!" Друг Бабченко взвалил на себя вину в трагедии

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Журналист и близкий друг убитого Аркадия Бабченко Айдер Муждабаев заявил, что это он убедил его остаться в Украине.

Такое признание он сделал на своей странице в Facebook."Я не могу ничего писать и ничего лайкать. Простите. Остаться в Украине Аркадия убедил я. Будь я проклят", - заявил он.

При этом коллеги Бабченко призвали всех очевидцев или людей, которые обладают какой-либо информацией, поделиться данными.

"Уверен, вы уже знаете что убили Бабченко. Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе. Никольско-Слободская 6/2 и дальше во все стороны – на массив и в метро. Если у вас есть камера, которая смотрит на дорогу, на двор, вы знаете людей, у которых они есть в магазинах и т.п. – напишите мне", – написал в Facebook журналист Денис Бигус.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист-криминалист Анна Маляр уверена, что работали профессионалы. По ее словам, Бабченко могли позвать выйти на улицу.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Айдер МуждабаевАркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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