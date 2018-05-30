"Будь я проклят!" Друг Бабченко взвалил на себя вину в трагедии

Журналист и близкий друг убитого Аркадия Бабченко Айдер Муждабаев заявил, что это он убедил его остаться в Украине.

Такое признание он сделал на своей странице в Facebook."Я не могу ничего писать и ничего лайкать. Простите. Остаться в Украине Аркадия убедил я. Будь я проклят", - заявил он.

При этом коллеги Бабченко призвали всех очевидцев или людей, которые обладают какой-либо информацией, поделиться данными.

"Уверен, вы уже знаете что убили Бабченко. Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе. Никольско-Слободская 6/2 и дальше во все стороны – на массив и в метро. Если у вас есть камера, которая смотрит на дорогу, на двор, вы знаете людей, у которых они есть в магазинах и т.п. – напишите мне", – написал в Facebook журналист Денис Бигус.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист-криминалист Анна Маляр уверена, что работали профессионалы. По ее словам, Бабченко могли позвать выйти на улицу.