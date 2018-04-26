Бросят 100 тыс. резервистов: Генштаб заявил о готовности отбить атаку России

В Украине создана уникальная система подготовки резерва. В случае обострения на Донбассе - туда сразу же бросят 100 тыс. защитников.

Такое заявление сделал глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "Укринформу".

"Мы каждый год проводим сборные мероприятия, которые предусматривают как индивидуальную подготовку резервистов в учебных центрах, так и проведение боевого слаживания уже в составе "своих" батальонов и бригад, в которых резервисты когда-то проходили службу и куда будут призваны при необходимости", - подчеркнул он.

По его словам, это тоже улучшает боеспособность Вооруженных Сил.

"В случае обострения ситуации у нас есть возможность привлечь необходимое количество подготовленных людей. Речь идет о более чем 100 тысяч таких людей, которые готовы быстро пополнить боевые части", - заверил глава Генштаба.

Как сообщал "Обозреватель", по словам Муженко, Вооруженные силы Украины в 2018 году серьезно усилят противотанковую оборону, в частности, способность противодействия танковым ударам.