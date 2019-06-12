"Братская могила, или надо рисковать": Хомчак сделал громкое заявление о боях в Иловайске

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, командовавший силами АТО в районе Иловайская летом 2014 года, не знает, почему решение о выводе войск из Иловайского котла было принято не сразу.

В интервью Радио Свобода он вспомнил о боях в 2014 году. По его словам, украинские военные были окружены в городе уже 25 августа.

"Почему решение (о выходе из окружения - ред.) принималось наверху так долго, я не знаю. Я, когда у меня уже была ситуация такая, когда нет продовольствия, когда нет воды, элементарного, когда раненых не представляется возможным вывезти... Первую помощь предоставляем, но им нужна более квалифицированная помощь, и люди уже гибнут от того, что мы бессильны им чем-то помочь , когда в некоторых, скажем, военнослужащих появляется паническое настроение, когда мы понимаем, что либо будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решения - тогда я уже принял решение, и мы пошли", - рассказал Хомчак.

Он отказался комментировать сами обстоятельства выхода из окружения, заявив, что ждет финальные результаты расследования. По словам военного, он не пытался выяснить причины промедления с приказом о выходе.

"Я не следователь, я так же прохожу по уголовному делу. Я живой остался. Сегодня вопросов нет только к тем, кто не жив. А все, кто остались живы - ко всем вопрос, всем их ставят, всех опрашивают. Конечно, я вам скажу, что если бы не зашла Россия... Почему зашли войска России? Потому что, значит, не все получалось у их подразделений специального назначения, с той стороны с нами воевали под видом, как мы их называли, "оплаченные" или еще что-то", - добавил Хомчак.

Руслан Хомчак Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Хомчак рассказал, как ему удалось вывести бойцов из окружения врага во время боев за Иловайск летом 2014 года.

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