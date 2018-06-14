Россия ведет игру с переименованием Крыма - постпред Порошенко

Греческая национальная община, проживающая в Крыму, обратилась к руководству России с предложением переименовать оккупированный полуостров на "Республику Крым – Тавриду".

Но проблема в том, что греки были выселены с территории Крыма еще в XVIII веке. Сегодня их потомки проживают в Донецкой области и погибают от пуль российских наемников.

Об этом, о возможности переименования полуострова, а также о спекуляциях Кремля на национальном вопросе в Крыму в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Борис Бабин ЛІГА.net

- Греки Крыма обратились к России с просьбой переименовать в Крым в "республику Крым-Тавриду". Как вы можете прокомментировать это?

- Российская Федерация с момента аннексии Крыма, и даже до этого момента, финансировала, коррумпировала и другими способами привлекала на свою сторону отдельных представителей национально-культурных обществ полуострова.

И после аннексии действительно отдельные представители этих обществ заняли очень активную позицию в рамках формата "русского мира". Можно говорить о позиции отдельных представителей, которые называют себя крымскими греками, крымских болгар, крымских эстонцев.

Это действительно отдельные лица, которые не представляют позицию этнической группы, а фактически являются говорящими головами российской пропаганды, они высказываются иногда с определенными замечаниями.

Почему Россия использует именно греков? Это от недостатка образованности российского руководства. Их национальный альфа-самец когда-то говорил, что греки в Крыму жили очень давно.

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Чтобы как-то политически нивелировать тот факт, что в Крыму есть коренные народы, в частности, крымские татары, и у них есть международно признанные права, они разыгрывают карту отдельных традиционных национальных меньшинств Крыма.

Но хотелось бы обратить внимание на то, что действительно исторически греки Крыма долгое время проживали на полуострове. Но те греки, которые проживали на полуострове, были депортированы Российской империей еще в XVIII веке и поголовно вывезены из Крыма. Сегодня их потомки проживают в Донецкой области.

И когда альфа-самец Российской Федерации беспокоится о судьбе крымских греков, возможно, он не знает, что они ежедневно или еженощно погибают от российских обстрелов под Мариуполем, потому что, по печальной исторической шутке, линия фронта сейчас проходит именно там, где их села, где проживают крымские греки, которые были перемещены еще при императрице Екатерине на Приазовье.

Действительно, крымские греки сегодня погибают за Крым, но они погибают за Крым на Донбассе, потому что сегодня они стали заложниками российской оккупации.

Возможно, это следует обсуждать вместо каких-то фейковых заявлений отдельных людей, которые к грекам имеют примерно такое же отношение, как я к академическому балету.

- По вашему мнению, действительно ли в России могут принять решение о переименовании Крыма?

- Они же абсолютно непредсказуемое государство. Они могут решить что угодно. Вы знаете, что они последовательно, для внутреннего использования, отказывают крымским татарам в правах коренного народа. Они же это делают.

Почему бы им не сделать какое-то фейковое переименование какого-то фейкового территориального образования?

Но я не думаю, что они пойдут на это сейчас. Это такой политический жест для противодействия коренным народам Крыма в реализации их законных прав на полуострове.

- Следует ли Украине переименовать Крым?

- Крымский полуостров – это географическое понятие. Как его можно переименовать?

У нас есть административно-территориальная единица – Автономная республика Крым и город Севастополь. Их дальнейшую судьбу должна решить конституционная комиссия.

Единственно, что хочу заметить – что эти названия отображены в актах Генеральной ассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма, в других актах международных организаций.

- Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем попросил бы Путина, если бы сидел с ним за одним столом. "Я бы сказал: "Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там". По вашему мнению, Трамп в данном случае имел в виду Крым?

- Я не могу давать оценку мыслям американского президента, но мы знаем, что Соединенные Штаты Америки последовательно отстаивают территориальную целостность Украины, включая Крым. Мы знаем о том, что США последовательно, на всех международных площадках, отмечают недопустимость аннексии Крыма и осуждают соответствующие международные преступления.

Мы видим четкую позицию американского государства о том, что Украина является целостной, и что Российская Федерация должна деоккупировать как Крым, так и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.