"Хотели сделать гетто": постпред Порошенко заявил о паспортах для крымчан

В Херсоне зафиксирован настолько большой спрос на оформление биометрических загранпаспортов, что ГП "Документ" вынуждено переехать в больший офис.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Открытие новых возможностей ГП "Документ" в Херсоне как для граждан, проживающих в Херсонской области, так и для жителей временно оккупированного Крыма, является лучшим ответом тем политиканам местного разлива, которые настойчиво хотели сделать для крымчан гетто и выдавать паспорта прямо на КПВВ, рядом с собственным "генделиком" с тем, чтобы крымчане "дальше не ехали". Нет, уважаемые, такого не будет", — заявил он.

Бабин объяснил это тем, что крымчане являются полноправными гражданами Украины. "Поэтому сделать для них полноценный доступ к украинской культуре, образованию, медицине и к качественным и прозрачным административным услугам является приоритетной задачей государства, тем поручением президента Украины Петра Порошенко, которое мы сейчас выполняем вместе с Государственной миграционной службой", - отметил Борис Бабин.

Как сообщал OBOZREVATEL, постпред президента Украины заявил, что украинские компании помогали в строительстве "Керченского" моста.