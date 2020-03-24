Больницы переполнены: террористов "Л/ДНР" поймали на лжи о коронавирусе

Российские террористы "Л/ДНР" скрывают от населения временно оккупированного Донбасса правду об эпидемиологической обстановке. Они уверяют, что коронавируса в псевдореспубликах нет, хотя больницы переполнены людьми с температурой.

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Кроме того, в медучреждениях оккупированных территорий уже зафиксированы смерти людей с симптомами, характерными для коронавируса, говорится в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено. При этом скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой", – сказано в сообщении.

"Л/ДНР" РБК

Кроме того, оккупанты скрывают рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. Так, в период с 16 по 22 марта только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли девять человек. Однако по заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки, которые присущи COVID-19. Но террористы запретили указывать это в официальных документах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее российские оккупанты распространили среди населения прифронтовых городов на Донбассе фейк о том, что во всех подразделениях ВСУ якобы есть зараженные коронавирусом.

Однако спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник опроверг эту ложь и призвал СМИ публиковать информацию только из проверенных источников.

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