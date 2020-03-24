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24 марта • обновлено в 15:33
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Больницы переполнены: террористов "Л/ДНР" поймали на лжи о коронавирусе

5.2т
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Российские террористы "Л/ДНР" скрывают от населения временно оккупированного Донбасса правду об эпидемиологической обстановке. Они уверяют, что коронавируса в псевдореспубликах нет, хотя больницы переполнены людьми с температурой.

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Кроме того, в медучреждениях оккупированных территорий уже зафиксированы смерти людей с симптомами, характерными для коронавируса, говорится в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено. При этом скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой", – сказано в сообщении.

"Л/ДНР"

"Л/ДНР"

РБК

Кроме того, оккупанты скрывают рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. Так, в период с 16 по 22 марта только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли девять человек. Однако по заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки, которые присущи COVID-19. Но террористы запретили указывать это в официальных документах.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины Новости ЛНР ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Терpористы, заражённые коронавирусом, кашляют в сторону позиций украинских вoинов, говорится в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Рад что в недо республиках медицины нет! Сейчас как покажут силу сруского духа
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Себостьян Прейро, Что твои сородичи по хлеву дохнут якобы от гриппа ты тоже рад?
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Расследования

Новости расследований

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