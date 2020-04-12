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12 апреля • обновлено в 09:04
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Бойцы ВСУ методично приструнили наемников Путина: ранены 7 террористов

2.5т
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Российские наемники на Донбассе 11 апреля 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего ранения получили трое украинских военных.

В то же время наши воины огнем приструнили противника и ранили семерых оккупантов. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Бойцы ВСУ методично приструнили наемников Путина на Донбассе

Бойцы ВСУ методично приструнили наемников Путина на Донбассе

Так, подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" за прошедшие сутки зафиксировали три обстрела со стороны оккупационных войск

В частности, из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия российские наемники открывали огонь по нашим опорным пунктам неподалеку Славного, Широкино и Песков.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска 11 апреля также нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где провели пять обстрелов:

  • дважды вблизи Новотошковского – из минометов 122-го калибра (четыре артиллерийских снаряда) и 28 мин 120-го калибра, а также с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

  • трижды рядом с Новозвановкой – из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергали как военнослужащих, так и гражданских граждан, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже ночью 12 апреля российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра позиции украинских защитников вблизи села Тарамчук на Приазовье. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию.

К счастью, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник. Оккупанты получили решительный ответ огнем с вооружения ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
По заветам Тымчука - потерь нема )
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2
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
11 апреля 1103 разгром половецких орд русскими дружинами Святополка Киевского и Владимира Мономаха у р.Сутень.
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1
1
Петров Игорь
Петров Игорь
...так когда таки на Лондон?..
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Петров Игорь, Посля парада в Севастополе )
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2
1
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Петров Игорь, Ты ещё не проспался после вчерашнего?
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2
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