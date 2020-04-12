Бойцы ВСУ методично приструнили наемников Путина: ранены 7 террористов

Российские наемники на Донбассе 11 апреля 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего ранения получили трое украинских военных.

В то же время наши воины огнем приструнили противника и ранили семерых оккупантов. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Бойцы ВСУ методично приструнили наемников Путина на Донбассе

Так, подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" за прошедшие сутки зафиксировали три обстрела со стороны оккупационных войск

В частности, из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия российские наемники открывали огонь по нашим опорным пунктам неподалеку Славного, Широкино и Песков.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска 11 апреля также нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где провели пять обстрелов:

дважды вблизи Новотошковского – из минометов 122-го калибра (четыре артиллерийских снаряда) и 28 мин 120-го калибра, а также с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

трижды рядом с Новозвановкой – из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергали как военнослужащих, так и гражданских граждан, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже ночью 12 апреля российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра позиции украинских защитников вблизи села Тарамчук на Приазовье. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию.

К счастью, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник. Оккупанты получили решительный ответ огнем с вооружения ВСУ.

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