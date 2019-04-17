Бойцы ОС провели блестящую спецоперацию на Донбассе: видеофакт

На Луганщие военнослужащие из состава Объединенных сил провели удачную спецоперацию. Украинским разведчикам удалось уничтожить укрепления, из которых боевики регулярно осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения.

В частности, операции предшествовала нескольконедельная подготовка — разведка собирала по крупицам информацию, а затем тренировалась на полигоне, сообщает "5 канал".

"Мы там насчитали до 12 человек в одном месте. Они выстроились, начали вооружаться. У нас даже была мысль, что они, возможно, к чему-то готовятся. Но немедленно раздался приказ. Операция началась, она продолжалась недолго. Наверное, минут 40", — вспоминает командир группы К2.

Скриншот с видео

В результате враг понес ощутимые потери.

"Мы лично видели и у нас есть видеодоказательства — это шесть "200-х" и четыре "300-х". Далее было уже сложно посчитать, потому что... Не то что был сильный бой, но мы делали свою работу", — сказал он.

После операции группа тщательно анализирует все детали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

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