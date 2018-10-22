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Бойня в Керчи: Рослякова перед стрельбой видели с мужчинами в форме

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Накануне нападения на политехнический колледж керченского стрелка, 18-летнего Владислава Рослякова, заметили в компании двух неизвестных в военной форме.

За месяц до нападения Росляков приобрел винтовку и патроны. Тогда его сняла камера видеонаблюдения в охотничьем магазине "Сокол", передает ТСН.

Накануне бойни парень забрал все фото из семейного альбома и последний раз приходил к бабушке в компании двух неизвестных мужчин в военной форме.

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Отмечается также, что Росляков, чтобы приобрести оружие, украл около 20-ти тысяч рублей у своей бабушки Таисии. А в июле он успешно прошел обучение в центре подготовки обращения с оружием "Эгида" — в Симферополе.

По законам государства-оккупанта 18-летний парень в состоянии ответственно пользоваться оружием. Для сравнения: в Украине разрешение на оружие предоставляется только после 21-го года.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес в учебное заведение оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, Росляков долго готовился к бойне и тренировался в стрельбе возле заброшенного завода, а также в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там же находился сожженный ноутбук подростка.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Место
Украина
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Nashur Sancho
Nashur Sancho
Это было сделано для того чтобы в ГОсдуме вест и закон об отмене оружия у населения, ДЛЯ того чтоб на митингах небыло сопротивления росгвардии, так больше русских будут отстреливать
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Готик Анна
Готик Анна
Вот вам и разгадка.Пацана хорошо "подготовили" и это не гражданские.Это ФСБ точно.Ясно , что русский мир хотел:чтоб Украине навесить ярлык террористического государства.Только одно не учли-не получится ,эта ложь не пройдет.Зря парня и людей угробили.
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Какая сладкая, бессовестная, кощунственная лажа! Вот потому-то Донбасс с пидорами и не захотел жить в одной стране. Крым сразу нахуй послал стадо обезумевших гондонов! Копите деньги на газ, лохи!
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Nashur Sancho
Nashur Sancho
Кузьмин Вячеслав, а что тебе газ, в росии до пенсии мало кто до живает
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Doc I
Doc I
Кузьмин Вячеслав, А чего хочет Лугандна? Они сейчас сдыхают - ради какой цели они сдыхают? Или у них нет ни какой цели
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