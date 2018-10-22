Бойня в Керчи: Рослякова перед стрельбой видели с мужчинами в форме

Накануне нападения на политехнический колледж керченского стрелка, 18-летнего Владислава Рослякова, заметили в компании двух неизвестных в военной форме.

За месяц до нападения Росляков приобрел винтовку и патроны. Тогда его сняла камера видеонаблюдения в охотничьем магазине "Сокол", передает ТСН.

Накануне бойни парень забрал все фото из семейного альбома и последний раз приходил к бабушке в компании двух неизвестных мужчин в военной форме.

Отмечается также, что Росляков, чтобы приобрести оружие, украл около 20-ти тысяч рублей у своей бабушки Таисии. А в июле он успешно прошел обучение в центре подготовки обращения с оружием "Эгида" — в Симферополе.

По законам государства-оккупанта 18-летний парень в состоянии ответственно пользоваться оружием. Для сравнения: в Украине разрешение на оружие предоставляется только после 21-го года.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес в учебное заведение оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, Росляков долго готовился к бойне и тренировался в стрельбе возле заброшенного завода, а также в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там же находился сожженный ноутбук подростка.