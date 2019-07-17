Бой с диверсантами длился 40 минут: ВСУ захватили трофеи на Приазовье. Вмдеофакт

ВСУ отбили ночную попытку вражеской диверсионной группы подойти вплотную к позициям и захватили несколько трофеев.

Накануне в сторону Водяного Донецкой области отправилась до зубов вооруженная вражеская группа. Морпехи их заметили через приборы ночного видения на расстоянии в полторы сотни метров, говорится в сюжете ТСН.

"Было боевое столкновение, уже на очень близкой дистанции. Бой длился до 40 минут. Далее наблюдали", – рассказывает морской пехотинец с позывным "Сварог".

Трофеи ТСН

Трофеи ТСН

По его словам, наблюдали на всех без исключения позициях вокруг Водяного втрое внимательнее до самого утра. Как только начало восходить солнце, на место боя выдвинулись разведчики.

"Утром была проведена разведка местности. Нашли автомат, АКС и РПГ 7В российского производства", – рассказал "Сварог".

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