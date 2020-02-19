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19 февраля • обновлено в 16:59
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Крыли минами 2,5 часа: опубликованы кадры с места страшного боя на Луганщине

4.1т
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Министерство обороны показало населенный пункт Хутор Вольный на Луганщине после нападения российских наемников на позиции украинских военнослужащих.

Фото и видео обнародовало официальное информагентство ведомства "АрмияInform" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Один из воинов ВСУ рассказал, как происходила атака террористов. "Около 5 утра российские войска начали обстрел из запрещенного оружия. Крыли нас 2,5 часа. Стреляли минометами, тяжелыми крупными калибрами. Мы их не трогаем, а они решили нарушить. Был адекватный ответ, а что же ты сделаешь. Мы крупный калибр не использовали. Они запросили перемирие и отступили. Мы выстояли", – рассказал военный.

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Бой под Золотым: кадры последствий

АрмияInform

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования при попытке прорыва позиций украинских войск стреляли также вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Крымское.

Получив достойный отпор, они запросили режим "тишины", чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила просьбу противника.

Бой под Золотым: кадры последствий

Бой под Золотым: кадры последствий

АрмияInform

Бой под Золотым: кадры последствий

Бой под Золотым: кадры последствий

АрмияInform

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе. В результате боя у Золотого ВСУ понесли тяжелые потери.

  • В сети начали появляться видео боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе.

  • В связи с кровавыми боями, которые 18 февраля развязала Россия на Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на экстренное заседание. Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Крупный калибр не использовали говорит,а че вы их какашками своими закидывали?Давайте рагули завязывайте выставлять себя пушистиками ,по данным ОБСЕ обстрелов всегда больше с вашей стороны,только об этом скромно умалчивают.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вас дурачат... вы это понимаете?
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a alexeyon
a alexeyon
Zhikharev Dmitry, мы понимаем,что ты российский тролль лжец.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Zhikharev Dmitry, Весь мир это понимает, но об этом не принято говорить вслух)
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