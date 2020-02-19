Крыли минами 2,5 часа: опубликованы кадры с места страшного боя на Луганщине

Министерство обороны показало населенный пункт Хутор Вольный на Луганщине после нападения российских наемников на позиции украинских военнослужащих.

Фото и видео обнародовало официальное информагентство ведомства "АрмияInform" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Один из воинов ВСУ рассказал, как происходила атака террористов. "Около 5 утра российские войска начали обстрел из запрещенного оружия. Крыли нас 2,5 часа. Стреляли минометами, тяжелыми крупными калибрами. Мы их не трогаем, а они решили нарушить. Был адекватный ответ, а что же ты сделаешь. Мы крупный калибр не использовали. Они запросили перемирие и отступили. Мы выстояли", – рассказал военный.

Бой под Золотым: кадры последствий АрмияInform

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования при попытке прорыва позиций украинских войск стреляли также вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Крымское.

Получив достойный отпор, они запросили режим "тишины", чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила просьбу противника.

Бой под Золотым: кадры последствий АрмияInform

Бой под Золотым: кадры последствий АрмияInform

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе. В результате боя у Золотого ВСУ понесли тяжелые потери.

В сети начали появляться видео боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе.

В связи с кровавыми боями, которые 18 февраля развязала Россия на Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на экстренное заседание. Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство.

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