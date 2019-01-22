''Бог – россиянин?'' На Волыни с боем выгнали из храма духовенство МП

На Волыни в Скобелке около 300 людей не пустили в храм уховенство Московского патриархата из целой области с десятком "защитников".

Они пришли провести собрание присоединении к Православной церкви Украины, но представители МП попытались им помешать, сообщает ТСН.

Толкотня на пороге храма началась после того, как сторонники поместной церкви решили зайти внутрь – там после службы заблокировались противники объединения. Их охраняли неизвестные парни.

"Вы считаете – это собрание? Сборы имеют свой порядок", – заявил людям секретарь Волынской епархии УПЦ МП Николай Бондарук. "Вы хоть представляете, чтобы в таком крупном селе стояла Русская церковь?" – ответили ему селяне. "Разве Бог россиянин, украинец? Мы молимся за святую православную церковь", – сказали они.

Местный священник предложил в будущем проводить богослужения поочередно, однако громада этого не поддержала.

Сборы, в итог, состоялись. Сельский голова Михаил Цуцман подытоживает результат: "267 подписей". Представители Московского патриархата теперь через суд будут добиваться, чтобы эти сборы признали незаконными.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после Объединительного собора перешли в новую Православную церковь Украины.

На данный момент наиболее активным регионом является Винниччина.

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