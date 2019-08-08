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"Боевой генерал!" Выяснилось, почему в "Л/ДНР" испугались нового командующего ООС

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Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, назначенный новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе (ООС), является настоящим боевым генералом, имеющим боевой опыт и пользующимся уважением военнослужащих.

"Это одно из немногих правильных решений, принятых новой властью", – такое мнение OBOZREVATEL высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

"К сожалению, я не знаком с ним лично, но из имеющейся информации, и не только от россиян, я знаю, что он действительно боевой генерал, который знает свое дело, который имеет боевой опыт и которого уважают военные", – сообщил он.

Генерал Владимир Кравченко

Генерал Владимир Кравченко

LIGA.net

По оценкам Лупакова, это назначение "будет иметь позитивные последствия".

Отвечая на вопрос, какие решение необходимо принять командующему ООС, в первую очередь, он сказал: "Навести порядок на передовой и решить вопрос с мгновенным ответом на обстрелы".

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"Средства для мгновенного определения места выстрела – и американские, и наши – у нас есть. И ответка должна быть мгновенной и без дополнительных команд. У подводников дается команда "погружение", и весь экипаж знает, что делать, только по одной команде. Так же и здесь: есть выстрел – есть ответка", – подчеркнул офицер.

Как писал OBOZREVATEL, назначение Владимира Кравченко на пост командующего ООС вызвало тревогу в террористическом "ДНР" и у кремлевских пропагандистов. Так, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Евгений Лупаков Владимир Кравченко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
У Руины все генералы только и могут от котла до котла
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