Главная Новости
8 января • обновлено в 11:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Теракта не было: в посольстве прокомментировали падение украинского Boeing

2.9т
Читать материал на украинском

В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического учреждения.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – отметили дипломаты.

Новости
Крушение самолета МАУ в Иране: появился список погибших украинцев

В посольстве прокомментировали падение Boeing

В посольстве прокомментировали падение Boeing

В посольстве также уточнили детали трагедии: самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. Дипломаты также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа граждане Украины", – добавили в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ предположили, что украинский лайнер случайно могли сбить силы ПВО Ирана.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
3
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Александр
Харченко Александр
Подозрительно, что посольство уже знает причину падения самолёта. Специалисты ещё молчат, а конторские крысы из посольства уже всё выяснили, установили...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги