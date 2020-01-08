Теракта не было: в посольстве прокомментировали падение украинского Boeing

В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического учреждения.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – отметили дипломаты.

В посольстве прокомментировали падение Boeing

В посольстве также уточнили детали трагедии: самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. Дипломаты также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины", – добавили в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ предположили, что украинский лайнер случайно могли сбить силы ПВО Ирана.

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