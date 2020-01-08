Крушение Boeing 737 МАУ в Иране: полиция объяснила дальнейшие действия Украины

Правоохранительные органы Украины, после согласования иранской стороной, готовы присоединиться к расследованию причин крушения Boeing 737 в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Как рассказал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, причины трагедии должна установить иранская сторона с привлечением, в случае согласования, компетентных ведомств стран регистрации воздушного судна и разработчика лайнера.

В случае, если Иран допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета, они будут проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту.

Также они должны на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации жертв.

"К правительственной группе вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов)", – сказано в сообщении.

Указывается, что группа может работать как на территории Украины, так и Ирана.

Фюзеляж Boeing-737 МАУ vcrti.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания МАУ опубликовала полный список пассажиров рухнувшего в Иране самолета.

На рейс было зарегистрировано 169 пассажиров, но сели на самолет 167. Погибли, в частности, 13 детей в возрасте до 10 лет.

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