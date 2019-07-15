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Близится "перемога"? Цимбалюк намекнул на освобождение украинских моряков

3.2т Читать материал на украинском

Освобождение скандального главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского может произойти практически накануне освобождения из плена в Москве 24 украинских моряков.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook намекнул, что такого шага со стороны страны-агрессора можно ожидать уже 17 июля.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

"Сегодня (15 июля. – Ред.) в Киеве выпустят из СИЗО Кирилла Вышинского (вероятно). Не спешите кричать "зрада". Я бы дождался среды, может быть, еще будет и "перемога". Не случайно эти два слова в современном украинском политическом языке всегда рядом. Хотя в этом деле никогда нельзя быть уверенным, пока событие не произошло", – написал он.

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Тем временем, Следственное управление ФСБ просит продлить на три месяца срок ареста украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Как пишет пропагандистский ресурс РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

"Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко, Эйдера, Сороки – до 26 октября 2019 года, в отношении остальных – до 24 октября 2019", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Роман Цимбалюк Кирилл Вышинский
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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