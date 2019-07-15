Близится "перемога"? Цимбалюк намекнул на освобождение украинских моряков

Освобождение скандального главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского может произойти практически накануне освобождения из плена в Москве 24 украинских моряков.
Украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook намекнул, что такого шага со стороны страны-агрессора можно ожидать уже 17 июля.
Пленные украинские моряки
"Сегодня (15 июля. – Ред.) в Киеве выпустят из СИЗО Кирилла Вышинского (вероятно). Не спешите кричать "зрада". Я бы дождался среды, может быть, еще будет и "перемога". Не случайно эти два слова в современном украинском политическом языке всегда рядом. Хотя в этом деле никогда нельзя быть уверенным, пока событие не произошло", – написал он.
Тем временем, Следственное управление ФСБ просит продлить на три месяца срок ареста украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Как пишет пропагандистский ресурс РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.
"Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко, Эйдера, Сороки – до 26 октября 2019 года, в отношении остальных – до 24 октября 2019", – сказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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