Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Били ногами, душили пакетом: на Донбассе суд отпустил полицейских, обвиняемых в пытках

11т
Читать материал на украинском

В Краматорске (Донецкая область) суд отпустил под домашний арест трех полицейских, подозреваемых в пытках.

По версии следствия, копы они издевались над мужчиной, чтобы он признался в преступлении – жестоко били его руками, ногами и резиновой дубинкой, душили пакетом и запугивали электрошокером, пишет "Слідство.Інфо".

В материалах дела говорится, что в декабре 2019 года мужчину вызвали на допрос в полицию. Там его отвели в кабинет, где были трое полицейских. В процессе допроса они жестоко избивали потерпевшего, требуя, чтобы он признал вину в преступлении.

Полицейские в Краматорске пытали мужчину

Полицейские в Краматорске пытали мужчину

Установлено, что полицейские били мужчину резиновой дубинкой по ягодицам, наносили удары по голове. Также ему угрожали электрошокером, требуя сознаться в преступлении.

Позже копы связали мужчины и заклеили рот скотчем. По версии следствия, полицейские закрывали мужчине нос и рот пакетом, так, чтобы тот не мог дышать, и параллельно били в солнечное сплетение.

Пытки продолжались четыре часа, после которых мужчина не признался в преступлении. После его отпустили, и пострадавший направился к медикам, которые зафиксировали побои. Также эксперты обнаружили следы крови избитого мужчины на столе в кабинете райотдела полиции.

Сторона обвинения на суде требовала взять полицейских под стражу без права залога. Однако адвокаты полицейских просили ночной домашний арест, ссылаясь, в частности, на то, что подозреваемые имеют статусы участников боевых действий. В результате суд отпустил копов под круглосуточный домашний арест до середины июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудников полиции в Краматорске подловили на "крышевании" торговли наркотиками.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Краматорск
Теги
Национальная полиция Украины пытки
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
78
4
Смешно
2
Интересно
40
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Ребята из беркута все искупили,какие проблемы:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это активисты,их необходимо наградить.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги