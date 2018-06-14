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"Безоговорочно": Европарламент потребовал от России освободить Сенцова

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Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал "незамедлительного и безоговорочного" освобождения политзаключенного Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.

В частности, в документе сказано, что ЕП выражает свою солидарность с Сенцовым, и обеспокоен последствиями голодовки для его здоровья, передает "Интерфакс-Украина".

Евродепутаты выразили беспокойство, что по этому делу осужден также Александр Кольченко, приговоренный к 10 годам лишения свободы, и что "еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта".

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Они также призвали соответствующие российские власти и медицинские службы предоставить этим заключенным лицам надлежащую медицинскую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе путем ненавязывания принудительного кормления или любого нежелательного обращения, которое может представлять собой пытки и другие жестокие формы.

Парламентарии ЕС выразили "свою глубокую обеспокоенность тем, что многие украинские политзаключенные, в том числе Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались серьезным пыткам".

В документе сказано, что в настоящее время в России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных".

Европарламент также осуждает нарушения Россией международного права в оккупированном Крыму, и массовые и систематические нарушения прав человека, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар.

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По мнению европейских парламентариев, "российские суды, будь то военные или гражданские, некомпетентны судить о действиях, совершенных за пределами международно признанной территории России", и "судебное разбирательство в таких случаях не может считаться законным".

Отмечается, что принятая в Страсбурге резолюция выходит за пределы судеб украинских заключенных в России. Евродепутаты также потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева и всех других политических заключенных в Российской Федерации".

В резолюции также содержится призыв к ЕС "выступить с заявлением, осуждающим нарушения прав человека в России и попытки спрятать их под прикрытием чемпионата мира по футболу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Позже адвокат Сенцова заявил, что украинский режиссер готов к смерти и откажется от кормления.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в КрымуНарушение прав человека в РоссииАннексия Крыма
Персона
Олег Сенцов
Место
ФранцияСтрасбург
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andrei andrei
andrei andrei
А самое смешное, был уже прецедент с освобождением хероя украины Надии Савченко. И чо? Хохлы ее взяли и снова посадили. Но уже сами. Так какая разница - хай этот террорист (он же еще не херой украины?) сидит на одном месте! Вы его все равно потом сами посадите:-)))
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andrei andrei
andrei andrei
Вы б еще написали - "однозначно!":-))) Дурни.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Пилят, что делать..., ааааа, нееееееееееет....
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