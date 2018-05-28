"Без охраны и задержанных": Мустафа Найем нашел странности в деле Стерненко

Народный депутат от БПП Мустафа Найем отметил, что в расследовании покушения на одесского экс-лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко есть странные вещи, которые вызывают у него беспокойство.

"Во-первых, после трех покушений Сергей лежит без охраны. По его словам, после первых двух он уже обращался в полицию, но охрану ему так и не выделили. До Киева его сопровождали двое сотрудников, которые снялись с поста на следующий день после операции. Я думаю, полиция должна обеспечить его безопасность как во время лечения, так и в течение всего расследования", - написал Найем на своей странице в Facebook.

Депутат также выразил недоумение в связи с тем, что один из нападавших на Стерненко не задержан, а пребывает в статусе свидетеля.

"Второй нападавший отпущен на свободу в статусе свидетеля и теоретически в любой момент может скрыться от следствия. Не вынесли подозрения и самому Сергею. То есть в деле, в принципе, нет квалификации действий участников. Учитывая, что речь идет об убийстве, да и само дело стало резонансным, это, мягко говоря, вызывает удивление", - добавил он.

Политик указал на конфликт интересов в руководстве одесской полиции и прокуратуры, которые расследуют преступление.

"Стерненко проходит по делу об организации беспорядков, в результате которых главе полиции области разбили голову. И мне кажется, эти факты обязывают полицию быть максимально прозрачной в своих действиях. Решение по этому делу, конечно же, должен вынести суд. Но очень важно, чтобы на этапе досудебного расследования были соблюдены все нормы закона, а действия следователей и прокуроров не вызывали подозрений в ангажированности или непрофессионализме", - резюмировал Найем.

Сам Стерненко, который проходит курс лечения в одной из больниц Киева, требует забрать из Одессы дело о покушении на него и передать другим следственным органам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая Сергея Стерненко, на которого напали с ножом 24 мая, неожиданно выгнали из городской больницы №1, несмотря на плохое самочувствие. В этот же день полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на Стерненко.