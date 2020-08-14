Беларусь передала России вагнеровцев, воевавших на Донбассе

Беларусь передала России задержанных членов частной военной компании "Вагнер", в том числе и тех, которые воевали на Донбассе. Все они уже находятся на территории страны.

Как сообщается на сайте российской Генеральной прокуратуры речь идет о 32 гражданах РФ. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", – заявили в Генпрокуратуре.

Новость обновляется…

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!