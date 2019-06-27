Украинский узник Кремля объявил голодовку: что известно

Украинский узник Кремля Владимир Балух объявил о новой голодовке в российской колонии.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

Балух заявил, что объявляет голодовку, еще 25 июня. Это произошло во время встречи с адвокатом Даниилом Берманом. Политзаключенный жалуется на холод в камере, где температура воздуха – около 17 градусов.

Владимир Балух Крым. Реалии

Кроме того, ему не выдают теплые вещи, а также отобрали витамины и "Псалтырь". Он также узнал, что надзиратели не допустили к нему украинского консула, который приезжал для встречи. В колонии до сих пор не признают украинское гражданство Балуха.

Епископ также уточнил, что узник собирался сесть на "сухую" голодовку, но адвокату удалось убедить его принимать "хотя бы ограниченное количество воды".

Как известно, Балух объявил первую бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке". Состояние Балуха ухудшилось, и он заявил о намерении написать завещание.

Крым. Реалии

Напомним, сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года явились с обысками в село Серебрянка в дом украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После четырехчасового обыска активиста задержали.

В июле 2018 года подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Позже подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично "смягчил" приговор осужденному к 5 годам колонии, присудив на 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, Балух голодал больше 200 дней. В ноябре 2018 года он решил вновь принимать пищу.

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