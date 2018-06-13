Дети в Крыму помогают ФСБ ловить украинцев – постпред Порошенко

На сегодняшний день оккупированный Крым превратился в "зону сплошной милитаризации"; к тотальной военной подготовке привлекают даже детей.

Об этом OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Крым на сегодня стал зоной сплошной милитаризации. Украинских граждан, которые проживают в Крыму, сегодня запугивают, заставляют, принуждают к службе по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и в других формированиях", - сказал он.

Постпред сообщил о том, что на полуострове действует "система привлечения детей в военизированные структуры", которая "начинается с детского сада".

Facebook Borys Babin

Facebook Borys Babin

По его словам, "начальная военная подготовка абсолютно принудительная и обязательная, и охватывает абсолютное большинство детей".

"Нет ни морального, ни возрастного ценза" для привлечения детей к военной подготовке. "В большинстве случаев это принудительно или добровольно-принудительно, и желание ребенка тут мало что значит. Если они будут уклоняться, то просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами", - констатировал постпред президента.

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Отвечая на вопрос, привлекаются ли к подобной подготовке крымскотатарские дети, Бабин сказал: "Я не буду комментировать этнический вопрос, потому что у нас нет цифр. Но скажу, что исключений там нет ни для кого".

Facebook Borys Babin

По его информации, "в северных районах Крыма, где россияне держат подразделения собственной погранслужбы, в каждом населенном пункте создают детские лагеря для помощи российским пограничникам, чтобы они искали украинских нарушителей того, что они считают "государственной границей".

Бабин добавил, что "призывные комиссии работают в каждом населенном пункте, где есть так называемые военкоматы". Подготовленные на полуострове бойцы "посылаются Россией в те зоны, где идут конфликты" - не только на восток Украины, но и в Сирию.

Постпред президента Украины подчеркнул: имеет место факт международного преступления, предусмотренного Четвертой Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. Документом, в частности, запрещено "призывать и привлекать население оккупированной территории в вооруженные ряды страны-агрессора".

Facebook Borys Babin

"К сожалению, вынужден констатировать, что не все правоохранительные органы Украины привлечены к противодействию этому. Здесь можно предпринимать большое количество мер на подконтрольной территории", - признал он.

"Мы будем делать все, чтобы координация этих органов была более эффективной", "чтобы эффективно преследовать виновных в международных преступлениях", - заверил Бабин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бабин рассказал о российской угрозе в Геническом районе Херсонской области.