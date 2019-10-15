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15 октября • обновлено в 18:26
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"Легализация трэша": ветеран АТО рассказал, чем реально грозят выборы на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

Известный ветеран АТО Глеб Бабич высказался категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

"Во-первых, это Приднестровье. Во-вторых, чем это отличается от федерализации?" – заявил Бабич в эфире ObozTV, комментируя возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса" на постоянной основе.

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"Все очень просто. Сейчас без контроля Украины, только под контролем ОБСЕ – которую в армии, извините, называют "слепоглухонемыми" – те самые люди, которые сейчас возглавляют весь этот ад, и проведут "выборы"…. И мы их легитимизуем", – объяснил АТОшник.

"И после таких "выборов" будет амнистия всех этих людей. Это будут должностные лица, народная милиция. Т.е. тот трэш, который там сейчас – он останется, легализируется… Более того, он будет проникать сюда, к нам", – предупредил он.

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Бабич отметил, что если Украина позволит проводить выборы в условиях оккупации, то ОБСЕ их признает.

"ОБСЕ скажет: все хорошо, ребята. Мир не будет за нас это делать. Если мы согласимся – он согласится вместе с нами", – добавил военный.

Бабич рассказал, что наблюдателей от ОБСЕ в армии называют "слепоглухонемыми"

Бабич рассказал, что наблюдателей от ОБСЕ в армии называют "слепоглухонемыми"

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа (ТГК) в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".

  • В тексте документа сказано, что территории ОРДЛО получат "особый статус" в том случае, если местные выборы там состоятся в соответствии с Конституцией и законами Украины и будут признаны ОБСЕ.

  • Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакой "капитуляции" не будет. Он объяснил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.

  • Однако в Украине начались массовые акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

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Темы
Выборы на Донбассе Новости ObozTV Война на Донбассе Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Теги
Донбасс Формула Штайнмайера
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так и будет. И б@ндеровцам в новой Украине, места не будет!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Они и есть слепоглухонемые, ничего не видят, ничего не слышат, и ничего не говорят. Все со смыслом, все как есть, резонно.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, А может они все таки доверяют своим глазам и ушам, а не тому что пытаются им втереть власти Украины?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Или особый статус, выборы и федерализация или развал и конец. Выбирай. Те.
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