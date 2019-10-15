"Легализация трэша": ветеран АТО рассказал, чем реально грозят выборы на Донбассе

Известный ветеран АТО Глеб Бабич высказался категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

"Во-первых, это Приднестровье. Во-вторых, чем это отличается от федерализации?" – заявил Бабич в эфире ObozTV, комментируя возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса" на постоянной основе.

"Все очень просто. Сейчас без контроля Украины, только под контролем ОБСЕ – которую в армии, извините, называют "слепоглухонемыми" – те самые люди, которые сейчас возглавляют весь этот ад, и проведут "выборы"…. И мы их легитимизуем", – объяснил АТОшник.

"И после таких "выборов" будет амнистия всех этих людей. Это будут должностные лица, народная милиция. Т.е. тот трэш, который там сейчас – он останется, легализируется… Более того, он будет проникать сюда, к нам", – предупредил он.

Бабич отметил, что если Украина позволит проводить выборы в условиях оккупации, то ОБСЕ их признает.

"ОБСЕ скажет: все хорошо, ребята. Мир не будет за нас это делать. Если мы согласимся – он согласится вместе с нами", – добавил военный.

Бабич рассказал, что наблюдателей от ОБСЕ в армии называют "слепоглухонемыми" facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа (ТГК) в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".

В тексте документа сказано, что территории ОРДЛО получат "особый статус" в том случае, если местные выборы там состоятся в соответствии с Конституцией и законами Украины и будут признаны ОБСЕ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакой "капитуляции" не будет. Он объяснил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.

Однако в Украине начались массовые акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся