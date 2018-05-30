Бабченко мог знать своего убийцу лично - Лойко

Застреленный 29 мая в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко мог знать своего убийцу лично.

Такое предположение на своей странице в Facebook сделал журналист и писатель Сергей Лойко.

По его словам, к таким выводам его подтолкнула фотография убитого, на которой он лежит на полу в прихожей с пулевыми ранениями в спине.

"То, что это прихожая, ясно по ленолеуму, освещению и обуви на полу. Аркадий лежит спиной к двери. В правом углу видно дверь. Три варианта: 1) Аркадий зашел в квартиру, закрыл дверь, и через дверь ему стреляли в спину, что вряд ли. 2) Аркадий зашел в квартиру, не успел закрыть дверь и ему выстрелили в спину. Что вряд ли, потому что мы сразу закрывает дверь поворачиваясь к ней боком или спиной. Тогда бы он лежал на полу в другом положении. 3) Аркадий либо открыл дверь кому-то, поздоровался и повернувшись спиной повел гостя в квартиру, либо вошел в квартиру уже с гостем. В этом случае он должен был знать стрелка лично. Вечером незнакомого человека (даже представившегося газовиком, электриком или водопроводчиком Аркадий бы в квартиру не пустил). Здесь есть тоже два варианта: Аркадий случайно неожиданно встретил знакомого на улице. Если не случайно, то тогда, значит, была договоренность, о которой кто-то мог знать (или номер в телефоне)", - пишет Лойко.

Анализируя ситуацию он также делает предположение, что Бабченко, выйдя за хлебом, наврядли привел бы в квартиру незнакомого человека, которого встретил внизу.

"Живет он в этом доме недавно и вряд ли близко знаком с соседями или местными жителями. Случайно, без предупреждения, вечером, без звонка приехал знакомый? Должна быть здесь какая-то зацепка. Мы не знаем, что он сказал жене, когда вышел "за хлебом", пока она была в ванной", - добавил Лойко.

Также о том, что убийца мог быть знаком с Бабченко указал и бежавший в Украину бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире одного из каналов, сообщает Еспресо.TV.

При этом Пономарев рассказал о целенаправленной кампании российских спецслужб по запугиванию российских оппозиционеров в разных странах и подготовке покушений на них с вербовкой для этого экс-бойцов добробатов.

"Думаю, это вполне целенаправленная кампания запугивания. В последние дни я слышал несколько сообщений из разных источников о том, еще кто-то непонятный, но явно из спецслужб, вербует выходцев из добровольческих батальонов, чтобы устраивать покушения на российских оппозиционеров, причем в разных странах", - сказал экс-депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее криминолог заметил подозрительный нюанс в убийстве Бабченко.