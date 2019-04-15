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"Азов" уничтожил технику "ДНР" на Донбассе: меткий удар показали на видео

3.8тЧитать материал на украинском

Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" показал уничтожение техники террористов "ДНР" на Донбассе.

Как сообщается на сайте полка, БМП-1 российско-оккупационных войск была обнаружена около н.п. Доломитное с помощью беспилотника, разведка подтвердила информацию.

"Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику. В результате меткой стрельбы азовцы уничтожили российскую БМП-1", – сказано в сообщении.

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"Азов" уничтожил технику "ДНР" на Донбассе: меткий удар показали на видео

azov.org.ua

"Азов" уничтожил технику "ДНР" на Донбассе: меткий удар показали на видео

azov.org.ua

"Хотим подчеркнуть, что бойцы полка "Азов" и в дальнейшем будут беспощадно уничтожать врагов Украины. Мы вместе с собратьями из Вооруженных сил Украины принесем мир и спокойствие на Донбасс, освободим оккупированные территории и сделаем все, чтобы земля горела под ногами оккупантов и коллаборационистов, до полного их уничтожения", – подытожили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на границе с аннексированным украинским Крымом пограничники задержали боевика "ЛНР", который ранее служил под руководством ликвидированного террориста Михаила Толстых (Гиви).

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
"Азов"Новости Донбассатеррористы "ДНР"Новости ДНРДНРвидео
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нацисты продолжают обстреливать посёлки.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия ярко пердосит росийскую армию на Донбассе! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это после этого удара по деревни девочку ранило?
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