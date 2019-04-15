"Азов" уничтожил технику "ДНР" на Донбассе: меткий удар показали на видео

Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" показал уничтожение техники террористов "ДНР" на Донбассе.
Как сообщается на сайте полка, БМП-1 российско-оккупационных войск была обнаружена около н.п. Доломитное с помощью беспилотника, разведка подтвердила информацию.
"Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику. В результате меткой стрельбы азовцы уничтожили российскую БМП-1", – сказано в сообщении.
azov.org.ua
azov.org.ua
"Хотим подчеркнуть, что бойцы полка "Азов" и в дальнейшем будут беспощадно уничтожать врагов Украины. Мы вместе с собратьями из Вооруженных сил Украины принесем мир и спокойствие на Донбасс, освободим оккупированные территории и сделаем все, чтобы земля горела под ногами оккупантов и коллаборационистов, до полного их уничтожения", – подытожили в пресс-службе.
Шотам, гетто? "Азов" сжег вашу бэху в Доломитном? pic.twitter.com/QdfY0ZTv1Z— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 15 квітня 2019 р.
Как писал OBOZREVATEL, недавно на границе с аннексированным украинским Крымом пограничники задержали боевика "ЛНР", который ранее служил под руководством ликвидированного террориста Михаила Толстых (Гиви).
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