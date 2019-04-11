Автошколу, где училась Зайцева, закроют? В МВД прокомментировали ситуацию

На заседании аккредитационной комиссии 11 апреля будут рассматривать вопрос закрытия автошколы, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева. Если соответствующее решение будет принято, у руководства учебного заведения будет неделя на исправление всех установленных следствием недостатков.

Об этом в эфире ObozTV сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. Он добавил, что за то время, когда шло расследование, в этой автошколе вряд ли устранили все проблемы, которые были ранее обнаружены.

"Думаю, в этом заведении, где училась Зайцева, не исправили ситуацию, поэтому деятельность автошколы пока будет приостановлена, но по решению аккредитационной комиссии, а не полиции. Если руководство автошколы не справляется с решением проблем, то заведение лишается аккредитации. Действует такая процедура", – сказал он.

Все автошколы в Украине проверять не будут, убеждает Криклий. По его словам, такие процедуры возможны только после обращений и соответствующих заявлений о нарушениях в заведениях.

"В Украине до сих пор есть мораторий относительно проверок автошкол. Это национальная процедура по дерегуляции, отсутствия контроля бизнеса, предприниматели сами должны вести свою деятельность, а государство не должно это контролировать. У нас случаются редкие случаи, когда идут какие-то проверки, – они проводятся после отдельных обращений и такие случаи не касаются всех автошкол", – добавил руководитель ГСЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись авто Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам аварии. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

Следствие обнаружило нарушения в автошколе, в которой училась Елена Зайцева. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех отметил, что учреждение могут лишить лицензии.

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