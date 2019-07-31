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Амфетамин у следователя: полиция Кривого Рога засветилась в скандале

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У начальника одного из отделов полиции Днепропетровской области во время обыска якобы изъяли психотропное вещество.

Такую информацию опубликовал в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

"У руководителя следственного отдела Криворожской полиции Г. при обыске изъяли амфетамин. Сейчас пытается решить вопрос, чтобы не идти с позором", – написал он.

Полиция Кривого Рога засветилась в скандале

Журналисты OBOZREVATEL связались с Колесником и попросили сообщить подробности, на что депутат ответил, что дополнительная информация станет известна через час-два.

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В то же время заместитель начальника следственного отдела Криворожского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Надежда Носевич опровергла сообщение депутата.

"Я вас уверяю – изъяли лишь документы. Можете считать указанное обращение официальным, как заместителя начальника следственного отдела", – написала она в комментарии под публикацией Колесника.

Полиция Кривого Рога засветилась в скандале
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Ранее сообщалось, что 31 июля сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят массовые обыски в Днепропетровской области.

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Тема
Криминал
Место
Украина Кривой Рог
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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