Амфетамин у следователя: полиция Кривого Рога засветилась в скандале

У начальника одного из отделов полиции Днепропетровской области во время обыска якобы изъяли психотропное вещество.

Такую информацию опубликовал в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

"У руководителя следственного отдела Криворожской полиции Г. при обыске изъяли амфетамин. Сейчас пытается решить вопрос, чтобы не идти с позором", – написал он.

Журналисты OBOZREVATEL связались с Колесником и попросили сообщить подробности, на что депутат ответил, что дополнительная информация станет известна через час-два.

В то же время заместитель начальника следственного отдела Криворожского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Надежда Носевич опровергла сообщение депутата.

"Я вас уверяю – изъяли лишь документы. Можете считать указанное обращение официальным, как заместителя начальника следственного отдела", – написала она в комментарии под публикацией Колесника.

Ранее сообщалось, что 31 июля сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят массовые обыски в Днепропетровской области.

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