"Список 47" ненастоящий. Мне сообщили знающие люди – Айдер Муждабаев

5 июня в сети появился список известных украинских журналистов и блогеров, которым, как и Аркадию Бабченко, якобы грозит смертельная опасность от рук российских киллеров.

В тот же день в пресс-службе Службы безопасности Украины заявили о том, что подобная информация является секретной и отказались подтвердить или опровергнуть достоверность списка.

Позже главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство по факту разглашения этой информации.

В то же время журналист Айдер Муждабаев заявил в своем Facebook: "Список, напечатанный пророссийской Страной.юа, – не настоящий, составленный по принципу: включили всех, про кого знали из публичных источников, остальных дописали с потолка до 47-ми".

В блиц-интервью OBOZREVATEL Айдер Муждабаев прояснил свою позицию по "списку 47", по спецоперации с "убийством" Аркадия Бабченко, а также прокомментировал слова российского актера Михаила Ефремова, предложившего свой способ помириться с Украиной.

- СБУ, по сути, своим сообщением подтвердила, что "список 47" – настоящий. Вы по-прежнему считаете, что он фейковый?

- Я не считаю, что это подтверждение. Я ничего не знаю и рассуждаю так же, как вы – со стороны. Я думаю, возможно и такое, что СБУ проверяла каналы утечки и они где-то у себя разложили фейковые списки.

Facebook Айдер Муждабаев

Мне сообщили люди, которые знакомы с ситуацией, которым, в общем, все равно, настоящий это список или нет, что список не настоящий.

- Как вы относитесь к версии, которую озвучил Аркадий Бабченко? Он написал в своем Facebook, что считает "список 47" настоящим, но составленным российскими спецслужбами "с потолка", то есть просто по Google.

- И это может быть. Мы считаем, что российские спецслужбы – это какое-то гестапо. А там работают такие же очковтиратели, карьеристы и прочие коммерческие товарищи.

И почему бы им не выслужиться перед начальством любым способом?

А так как они в основном проводят время в ночных клубах, и на мониторинг украинских журналистов у них времени нет, а Google они пользоваться умеют, поэтому сделали список – и вперед. Этого тоже исключать нельзя.

То, что в качестве, так сказать, контактного лица и организатора преступлений был избран человек авантюристического склада, тоже говорит о том, что это не система, которая была в советские времена.

Теперь многое решают деньги. Можно прикупить себе чувака, который за деньги возьмет подряд на убийство и на что угодно.

Это гибридное действие, гибридный интерес. Это не Советский Союз. Тем более что при современных средствах коммуникации можно общаться, не вступая в личный контакт.

Может быть, не было никакой логики. Может быть, им было в принципе все равно, кого убивать. Это информационная война, и речь идет просто о громкости преступления, громкости имени, реакции на гибель этого человека, который никакой конкретной угрозы для Российской Федерации не представляет.

Так что не ищите идеального убийства там, где его нет.

ФСБшники – тоже живые люди. Они плохие люди, но, тем не менее, они живые люди. Они могут ошибаться, врать, халтурить, воровать, в конце концов.

- Поступали ли какие-то угрозы лично вам? Были ли случаи, когда вы были на волосок от смерти?

- На волосок от смерти я оказывался в 1993 году в вагоне-ресторане поезда "Москва-Грозный", когда с двух сторон мне приставили пистолеты к вискам.

А все остальное…

Я не жду никаких конкретных угроз. А угрозы в Facebook в виде троллинга постоянны. Я отправляю троллей в бан и забываю об этом на следующий день.

Эти угрозы – ботовские. Там даже одни и те же слова используются. В "фабрике троллей" дают задание бить постоянно одно и то же.

- Если бы вы были на месте Аркадия Бабченко и СБУ вам предложила принять участие в спецоперации, притворится мертвым – вы бы пошли на это?

- Я бы, как и Аркадий, сначала поинтересовался бы причинами необходимости такого шага. Ему показали какие-то вещи, на основании которых он сделал вывод, что это нужно делать.

Если бы мне были представлены такие же веские аргументы, как Аркадию, я бы, конечно, согласился. Вряд ли люди, которые говорят, что они бы не согласились, стали бы кормить моих детей или родственников.

Это нормальное поведение человека – помочь в расследовании преступления. Вообще-то, сотрудничество со спецслужбами во всех странах Европы – это просто привычка и закон, так же, как не бросать окурки на землю или как сортировать мусор.

- История с Бабченко заставляет сомневаться буквально во всем. Например, правда ли Амина Окуева была убита? А может, она жива и это была спецоперация? А Павел Шеремет? А Денис Вороненков? Вам не приходят в голову такие мысли?

- Я не помню деталей, что было после этих убийств. Но если предположить, что вы правы и что таким способом были сохранены жизни этих людей, то я буду только рад.

Это люди очень хорошие, и мне они больше нужны живыми, чем мертвыми. А вам?

- Конечно, было бы здорово, если бы они были живы.

- Сейчас они для нас умерли, мы скорбим по ним. Но если вдруг кто-то из них окажется живым, если они дадут показания – разве мы с вами не будем рады, разве от этого не будет общественной пользы?

- Спецоперация СБУ с Бабченко показала, что Украине удалось зачистить "уши Кремля" в своих спецслужбах. Ведь, судя по всему, МИД РФ и Кремль были облапошены. Вы согласны с этим утверждением?

- Да. Я считаю, что это один из самых важных результатов. Говорят, что у нас кругом сидят предатели, а значит – не кругом сидят. Значит, по крайней мере, в центральном аппарате, в руководстве не сидят. И на уровне оперов тоже не сидят.

Самое важное, что никаких утечек не было, и что Кремль реально повелся на это, начал делать совершенно нелепые заявления, Следственный комитет возбудил дело "об убийстве журналиста на Украине".

Нормально сработано.

Я не хочу перехваливать СБУ. Может, у них полно сбоев в работе, я не знаю. Но есть вещи, которые говорят сами за себя.

- Российский актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю сказал, что есть способ помириться с Украиной: отдать Украине Крымский мост. Он сказал: "Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят". Что вы думаете по этому поводу?

- Михаил Ефремов – хороший актер, но либо это была шутка, либо это просто глупость.

Он что, думает, что Украина – это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все? Нет, дорогие друзья, так не получится. Ворованное надо возвращать в полном объеме, и мост в том числе.

Варианты предложить Украине взамен территории деньги или что-то еще – это они пусть обсуждают в своем борделе.

- Еще одна цитата Ефремова в контексте способов помириться с Украиной: "Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом".

- То есть смысл его предложения таков. В семье несколько детей. Двух украли бандиты и держат в заложниках – Крым и Донбасс. И вот он предлагает родителям этой большой многодетной семьи продать этих детей за деньги.

Ну, предложение, конечно, интересное – если рассуждать категориями русского рейха, с их работорговлей и продажностью, когда всё решают деньги.

Но я думаю, что с таким предложением ни один вменяемый украинский политик и вообще украинец не согласится.

И вообще, этим русским либералам надо выучить одну фразу: "Ворованное возвращают". Всё. Точка. А если вы его не возвращаете, вы остаетесь ворьем. И продать краденое хозяину – это предложение от людей с ментальностью преступника. И если они называют себя либералами, то это всего лишь кликуха такая - "Либерал". В одной банде с Путиным.