"А дальше была война!" Выяснилась судьба героев исторического фото с Донбасса

Военный журналист Юрий Бутусов раскрыл судьбу трех героев исторического снимка с Донбасса. Четыре года назад их сфотографировали у поднятого украинского флага над горисполкомом Славянска.

"На фото слева направо: пресс-офицер штаба АТО Влад Волошин, боец добровольческого батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Василий Ковальчук, боец добровольческого батальона Нацгвардии Иван Журавлев. Они первыми поднялись на крышу горисполкома и подняли украинский флаг над Славянском 5 июля", - написал он на своей странице в Facebook.

В результате их судьба сложилась по-разному. Отмечается, что Влад Волошин достойно служил и многое сделал, чтобы показать возрождение армии и войну.

А Иван и Василий записались добровольцами в отдельную разведроту, которую начал формировать при штабе АТО полковник Игорь Гордийчук. Их группу перебросили на Саур-Могилу.

"В бою Иван был контужен, его пытались эвакуировать на машине вместе с Тимуром Юлдашевым, но в селе Петровское машину расстреляли наемники. В живых оставили одного Ивана - заинтересовала запись со срочной службы в его военном билете - "снайпер", и последнее место службы - батальон Нацгвардии", - рассказал Бутусов.

При этом Василий Ковальчук прорвался из двух окружений. Вначале он вышел из окружения на Саур-Могиле в ночь с 24 на 25 августа, и попал в новое окружение под Иловайском. Во время прорыва 29 августа он сумел прорваться с оружием в руках и выжить.

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